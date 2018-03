Cine e Mike Pompeo, mana de fier pe care Trump o pune la Departamentul de Stat

West Point si Harvard

"Yes-man"

Ziare.

com

Trump a pus capat mai multor luni de incertitudini, anuntand pe Twitter inlocuirea lui Rex Tillerson, care a condus gigantul petrolier ExxonMobil inainte sa fie pus in fruntea diplomatiei americane, cu actualul director al Agentiei americane de contraspionaj CIA."Gandim la fel (...) au existat atractii de la inceput", a declarat Trump pentru a-si explica decizia de a-si schimba echipa diplomatica inaintea unor negocieri istorice cu Coreea de Nord.Mike Pompeo ii aducea in fiecare dimineata presedintelui darile de seama compilate de agentiile de informatii - sub forma de grafice, cunoscuta fiind aversiunea acestuia fata de citirea unor rapoarte lungi, scrie AFP.Considerat un "adept al liniei dure", el a adoptat de cand a fost nominalizat, la sfarsitul lui ianuarie 2017, tonul agresiv si uneori razboinic, atat de pe placul sefului sau, promitand o CIA mai "brutala", mai ales fata de Iran si Coreea de Nord.Pompeo a mai spus ca politica "presiunii maxime" a lui Donald Trump cu privire la Phenian a dat roade - Kim Jong-un l-a invitat pe Trump la o intalnire care ar urma sa deschida discutii pe tema dezarmarii nucleare a peninsulei coreene, suspendandu-si totodata testele de rachete nucleare si balistice.El a evitat totodata sa-l critice in mod deschis pe presedinte, care pune cu regularitate la indoiala concluziile agentiilor de informatii cu privire la amestecul rus in alegerile prezidentiale din 2016. El a evocat, insa, un posibil nou atac al unor hackeri rusi asupra alegerilor de la jumatate de mandat, in noiembrie.Mike Pompeo, in varsta de 54 de ani, a avut o cariera fulgeratoare, stiind sa profite de oportunitati care l-au condus pana la Donald Trump.Nascut in California, el a absolvit prestigioasa Scoala Militara West Point in 1986.Dupa ce a fost in armata timp de cinci ani - dar niciodata in lupta -, el a intrat la Harvard Law School, una dintre marile facultati de drept din tara, prin care a trecut si Barack Obama.El a infiintat o societate de inginerie in Kansas, dupa care s-a lansat in politica, in 2010, cu sustinerea fratilor Koch, miliardari libertarieni care finanteaza candidati care le apara ideile.Ales in Camera Reprezentantilor, Mike Pompeo a dobandit reputatia ca prezinta proiecte de legi favorabile celor doi frati.El intra rapid, dupa aceea, in alt cenaclu - Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor, in care alesi au acces la un numar de informatii confidentiale.Insa cu ajutorul luptei dure purtate de republicani impotriva lui Hillary Clinton in ancheta cu privire la atentatul de la Benghazi, care s-a soldat cu moartea ambasadorului Statelor Unite in Libia, in 2012, a iesit alesul din umbra la lumina."Pentru ca CIA sa cunoasca succesul, ea trebuie sa fie agresiva, brutala, implacabila si nemiloasa", a declarat el dupa ce a fost numit la conducerea celei mai cunoscute agentii de informatii din lume.Cum era de asteptat, republicanii au aplaudat."Nimeni nu intelege mai bine decat el amenintarile reprezentate de Coreea de Nord si Iran", a comentat influentul senator Lindsey Graham, adaugand "nimeni nu are relatii mai puternice cu presedintele Trump ca Mike Pompeo. Aceasta relatie ii va da putere in calitate de secretar de Stat".Presedintele Comisiei Apararii din Senat, John McCain, a salutat nominalizarea unui "partener fiabil" pentru conducatorii Apararii.Democratii au denuntat, din contra, nominalizarea unui om aflat la ordinele lui Trump ca sef al diplomatiei."Ultimul lucru de care avem nevoie este un yes-man la Departamentul de Stat, care vede puterea Americii prin prisma puterii militare si a actiunilor clandestine", a reactionat senatorul Chris Murphy.Dianne Feinstein din Camera Reprezentantilor si-a pus intrebari cu privire la "calificarile si competentele sale in domeniul diplomatiei", apreciind ca functia de secretar de Stat "nu se poate invata la locul de munca".