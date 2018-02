Cine este elevul care si-a masacrat colegii: Parea genul de copil care ar face asa ceva

Ziare.

El a fost exmatriculat din cauza comportamentului sau violent. Fostii sai colegi spun ca acesta era restras si ca "toata lumea a prezis" ca ar putea sa "faca ceva grav", chiar unii dintre elevi se temeau de el.Un fost coleg al atacatorului sustine ca singurul subiect despre care vorbea Cruz erau "armele, cutitele si vanatoarea" si a adaugat ca "nu pot sa spun ca sunt socat. Daca ne uitam la trecutul lui, parea genul de copil care ar face asa ceva".Si Brandon Minoff, unul dintre elevii liceului, a declarat ca autorul atacului era foarte tacut si ca vorbea doar despre arme, ii placea sa vaneze si voia sa se inroleze in armata Statelor Unite, informeaza CNN "Era innebunit dupa arme. Era genul de om care nu avea multi prieteni. Facea orice ca sa se distreze, era un tip problematic", a mai spus Chad Williams, un fost coleg.Anchetatorii cred ca tanarul a declansat alarma de incendiu inainte de a incepe sa-si impuste fostii colegi. Seriful Scott Israel a declarat ca tanarul de 19 ani avea la el cel putin o arma. "Avea nenumarate incarcatoare. Avea un AR-15, nu stiu daca avea inca o arma".Seriful din Broward County spune ca atacatorul avea multe postari extrem de violente pe conturile sale de social media. "Am sa impusc oamenii cu AR-15", "O sa impusc un politist cand se duce dupa oameni buni", a scris Cruz pe unul dintre conturile sale in urma cu ceva timp. Pe Instagram politistii au descoperit mai multe fotografii care arata inclinatiile acestuia spre violenta.Kathie Blaine, verisoara lui Cruz, a declarat ca acesta devenise si mai retras dupa ce la inceptul lunii noiembrie mama sa adoptiva a murit din cauza unei pneumonii. In urma cu 10 ani, Cruz si-a pierdut si tatal care a facut infarct.Beam Furr, primarul localitatii Broward County, a precizat ca atacatorul a fost internat intr-o clinica pentru oameni cu probleme mintale, dar nu a mai fost sub supravegherea medicilor in ultimul an. Atacul de la liceul din Florida ocupa locul 9 intr-un top al celor mai grave atacuri armate ce au avut loc in istoria Statelor Unite, raportat la numarul de victime. Cel mai grav este cel de anul trecut, de la un concert din Las Vegas. 58 de oameni au murit atunci.C.S.R.