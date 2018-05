Clipul zilei: Cum topeste lava o strada din Hawaii

Stunning timelapse footage captures wall of flaming lava making a terrifying advance across a street in Hawaii. https://t.co/0w2Kd7lXgw pic.twitter.com/jcNQlm7qWv - ABC News (@ABC) 8 mai 2018

In imagini este surprins si momentul in care lava ajunge la o masina pe care o inghite imediat, arata ABC News Clipul a fost realizat de Brandon Clement. Vulcanul Kilauea a erupt saptamana trecuta , ceea ce a dus la evacuarea a 1.800 de persoane din apropierea sa. Numeroase case situate pe Insula Mare (Big Island) din Hawaii au fost distruse in ultimele zile.Mai mult, vineri din cauza eruptiei a avut loc si un seism cu magnitudinea de 6,9 grade pe scara Richter , cel mai puternic din 1975, iar specialistii au estimat ca alte eruptii si cutremure s-ar putea produce in lunile urmatoare Conform datele oficiale, temperatura lavei poate ajunge la circa 1.150 de grade Celsius.A.G.