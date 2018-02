Coloana oficiala a premierului Canadei a facut accident in California. Un politist pe motocicleta a fost ranit grav

Ziare.

com

Incidentul s-a produs in Simi Valley, California, la aproximativ 65 de kilometri nord-vest de Los Angeles, dupa ce premierul canadian a parasit Muzeul si Libraria Prezidentiala Ronald Reagan, unde a sustinut un discurs despre relatiile dintre SUA si Canada , relateaza ABC News.O soferita a virat de pe o strada adiacenta si a aparut in fata coloanei oficiale, intrand in coliziune cu motocicleta politistului. Femeia si fiul ei au fost transportati la spital, in stare buna, alaturi de politistul care are "rani serioase".Masina in care se afla Justin Trudeau nu a fost implicata in coliziune. Oficialii canadieni au precizat ca premierul a fost informat de accident, iar personalul sau este in contact cu autoritatile locale.Drumul a fost inchis timp de cateva ore, iar politistii investigheaza acest caz ca pe un simplu accident rutier.Premierul canadian Justin Trudeau va participa, sambata, la o conferinta in Los Angeles, alaturi de primarul Eric Garcetti.