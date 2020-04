Comandantul USS Theodore Roosevelt, demis de Pentagon dupa ce s-a depistat un focar de Covid-19 la bord, aclamat minute in sir de marinarii sai (Video)

Captain Crozier was faithful to his duty-both to his sailors and his country. Navy leadership sent a chilling message about speaking truth to power. The poor judgment here belongs to the Trump Admin, not a courageous officer trying to protect his sailors. pic.twitter.com/AkGFdlYjwt - Joe Biden (@JoeBiden) April 3, 2020

Se poate vedea cum capitanul navei, Brett Crozier, demis din functie joi dupa ce scrisoarea sa de alerta catre comandamentul US Navy a ajuns in presa, paraseste vasul trecand prin mijlocul sutelor de marinari care ii alcatuiesc o garda de onoare pe puntea portavionului.El traverseaza multimea in timp ce formatia de marinari se separa, in liniste, dandu-i onorul cand se apropie. In momentul in care se angajeaza pe pasarela, pot fi auziti marinarii care il aclama - 'Cap-tain Crozier! Cap-tain Cro-zier!' - aplaudand ritmic.La baza pasarelii, comandantul demis al portavionului saluta echipajul cu un gest al mainii, inainte de a urca in masina care il astepta.Intr-o scrisoare de patru pagini adresata superiorilor ierarhici, care a ajuns in posesia ziarului San Francisco Chronicle, comandantul Crozier ceruse evacuarea imediata a echipajului de 4.000 de persoane de pe nava sa, unde mai multe cazuri de COVID-19 fusesera inregistrate. Conform ultimelor date, aproape 100 de marinari sunt contaminati."Nu suntem in razboi . Nu exista niciun motiv ca marinarii sa moara", scria capitanul vasului, Bert Crozier, in acest mesaj publicat marti de catre cotidianul californian.Ministrul marinei militare, Thomas Modly, nu a apreciat continutul: "Poate ca nu suntem in razboi in sensul traditional al cuvantului, dar nu suntem complet nici in pace", a spus joi Modly, anuntand destituirea comandantului in cursul unei conferinte de presa."Cerem comandantilor nostri sa dea dovada de judecata, de maturitate, de capacitatea de a conduce si de calm sub presiune", a adaugat el. Or, comandantul Crozier a "dovedit o judecata foarte slaba in perioada de criza".Pentagonul incurajeaza militarii sa-si exprime criticile la adresa superiorilor pe scara ierarhica, cu conditia ca lantul de comanda sa fie respectat. Si ceea ce armata americana reproseaza comandantului demis este ca a permis ca scrisoarea sa sa ajunga in presa, trimitand copii ale mesajului e-mail la 30 de persoane.Intre altele, s-a indicat la Pentagon , comandantul a luat decizia de a acorda o permisie de cinci zile marinarilor sai in cursul ultimei escale a portavionului, la inceputul lunii martie, la Danang, in Vietnam, in timp ce epidemia de coronavirus facea ravagii in Asia.Imaginile echipajului salutandu-si comandantul in timp ce parasea portavionul au facut in cateva ore ocolul presei americane.Saptesprezece senatori au cerut inspectorului general al Ministerului Apararii o ancheta oficiala asupra deciziei de demitere a comandantului Crozier din functie.Si candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden , a denuntat decizia US Navy."Comandantul Crozier a fost credincios datoriei sale, marinarilor sai si tarii sale", a scris el pe Twitter . "Conducerea marinei a trimis un mesaj arid despre modul de a spune adevarul celor care au puterea", a adaugat Biden."Administratia Trump este cea lipsita de judecata, nu un ofiter curajos care a cautat sa-si protejeze marinarii", a afirmat Joe Biden, citat de AFP.