Concluziile anchetei implicarii Rusiei in campanie nu vor fi "ingropate", cum vrea Trump. Vot in unanimitate

Textul a fost initiat de opozitia democrata, deoarece secretarul Justitiei, Bill Barr, a refuzat sa se angajeze ca va publica intregul raport pe care procurorul special Robert Mueller urmeaza sa i-l prezinte la finalul anchetei sale."Sunt foarte ingrijorat, (deoarece) secretarul Barr ar putea incerca sa priveze publicul de intregul raport si sa ascunda Congresului elementele descoperite", a declarat inainte de vot democratul Adam Schiff, presedintele puternicei Comisii de control a Informatiilor din cadrul Camerei."Congresul nu va accepta ca secretarul Barr sau presedintele sa incerce sa ingroape raportul", a subliniat el.Donald Trump denunta continuu o nedreapta "vanatoare de vrajitoare" orchestrata, in opinia sa, de cei care nu i-au acceptat victoria in alegerile prezidentiale.Alesii republicani au criticat rezolutia, pe care o considera inutila.Insa ei li s-au alaturat colegilor lor democrati, iar rezolutia a fost adoptata cu 420 de voturi "pentru" si niciunul "impotriva".Textul, care nu are valoare constrangatoare juridic, urma sa fie trimis in Senat.Acest lucru are loc in contextul in care la Washington circula zvonuri cu privire la incheierea anchetei ruse. Respectandu-si pozitia rezervata, obisnuita, Mueller nu a spus nimic despre stadiul activitatii sale, insa mai multi dintre anchetatori au plecat din echipa sa in ultimele luni, alimentand speculatii.Unul dintre principalii sai "locotenenti", procurorul Andrew Weissman, se pregateste la randul sau sa plece, a confirmat joi pentru AFP un purtator de cuvant al procurorului special, Peter Carr.Pentru moment, procurorul Mueller nu a prezentat elemente care sa ateste ca a existat vreo intelegere intre Rusia si candidatul republican.Insa el a inculpat aproximativ 30 de persoane sau entitati - ruse sau americane - si a obtinut, intre altele, condamnari ale fostului avocat al presedintelui Michael Cohen si fostului sau director de campanie Paul Manafort , gasiti vinovati de diverse fraude.