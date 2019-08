Condamnare la moarte pusa in aplicare in Statele Unite la 33 de ani de la decizia instantei

Ziare.

com

Stephen Michael West (56 de ani) a fost condamnat la moarte pentru ca a ucis o mama si pe fiica ei in varsta de 15 ani, in locuinta lor, informeaza The Mirror Un grup de manifestanti impotriva pedepsei cu moartea a asistat la executia criminalului, cantand imnuri religioase si pastrand un moment de reculegere.Avocatii condamnatului si-au exprimat dezamagirea pentru faptul ca statul Tennessee a mers pana la capat in acest caz, ei sustinand ca barbatul fusese diagnosticat cu probleme mentale si ca era un om credincios. Religios sau nu, West si-a legat victimele cu mainile la spate si le-a ucis cu mai multe lovituri de cutit, anchetatorii sustinand ca probele aratau anumite taieturi de tip tortura.Complicele ucigasului a scapat cu inchisoarea pe viata pentru ca la momentul comiterii crimei avea sun 18 ani si si-a recunoscut vina in instanta.Stephen Michael West a fost al treilea condamnat la moarte in statul Tennessee care si-a gasit sfarsitul pe scaunul electric in ultimele 10 luni. In 2019, in SUA au fost executati in total 11 condamnati, informeaza autoritatile.C.B.