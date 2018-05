Conflict comercial, evitat in ultimul moment: SUA au prelungit cu o luna scutirile de taxe vamale la otel si aluminiu pentru aliati

Germania vrea discutii comeciale mai ample cu SUA, chiar daca tarifele pentru metale vor intra in vigoare

"Administratia (Trump) a prelungit cu 30 de zile negocierile cu Canada, Mexicul si Uniunea Europeana", potrivit unui comunicat emis luni seara, in care se subliniaza ca negocierile vor continua, cu scopul apararii securitatii nationale a Statelor Unite.Un purtator de cuvant al Guvernului britanic si-a exprimat satisfactia fata de aceasta decizie. "Vom vontinua sa lucram strans cu partenerii nostri din UE si Guvernul american pentru a ajunge la o scutire definitiva, pentru a ne asigura ca importurile noastre industriale de otel si aluminiu sunt pastrate", a reactionat el.Presedintele american Donald Trump a promulgat pe 8 martie tarife de 25% asupra importurilor de otel si de 10% asupra celor de aluminiu, scutind imediat Canada si Mexicul. La sfarsitul lui martie, el a scutit provizoriu si UE.Aceasta scutire temporara initiala urma sa se incheie pe 1 mai.In cazul Ottawei si Ciudad de Mexico, presedintele american a legat o eventuala scutire definitiva de renegocierea tratatului de liber-schimb nord-american (NAFTA/ALENA).Acest scurt ragaz intervine in contextul in care europenii si-au multiplicat cererile de scutire defintiva in ultimele saptamani si au anuntat ca sunt "pregatiti" sa riposteze in cazul implementarii acestor taxe. "Suntem rabdatori, dar suntem si pregatiti" sa actionam, a avertizat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene (CE), Margaritis Schinas.In schimbul scutirilor de la aceste taxe, americanii reclama concesii comerciale.Ei au obtinut, astfel, de la Coreea de Sud, o reducere a exporturilor de otel catre Statele Unite si o mai mare deschidere a pietei sale fata de constructorii lor de automobile. Casa Alba a anuntat de altfel luni seara finalizarea acordului de principiu anuntat la sfarsitul lui martie la Seul."Una dintre problemele care aparea este cea a tratamentului echitabil al automobilelor si ne-ar placea sa vedem concesii din Europa", a subliniat saptamana trecuta principalul consilier economic al lui Donald Trump, Larry Kudlow.Germania a temperat sperantele ca statele europene ar putea fi exceptate de la plata tarifelor impuse de Statele Unite importurilor de otel si aluminiu, dar a facut apel pentru continuarea negocierilor comerciale indiferent daca acestea vor fi sau nu aplicate, transmite Bloomberg.Peter Beyer, coordonatorul negocierilor transatlantice al Germaniei, a spus ca prelungirea exceptiei ar trebui sa fie un succes. "Dar nu trebuie sa ne facem sperante prea mari", a declarat el publicatiei Rhein-Neckar Zeitung.Nici cancelarul german Angela Merkel si nici presedintele Emmanuel Macron nu au parut sa faca progrese semnificative in a-l convinge pe presedintele Donald Trump sa acorde exceptii statelor europene, in timpul intalnirilor care au avut loc saptamana trecuta la Casa Alba."Avand in vedere numeroasele crize si conflicte, asteptarile legate de vizita cancelarului au fost mult prea mari", a spus Beyer.Daca Statele Unite vor renunta la exceptiile acordate UE, ministerul german al Economiei, Peter Altmaier, a spus ca statele UE vor decide daca sa adopte contramasurile pregatite.Dar, indiferent daca vor mai exista sau nu exceptiile, Altmaier a declarat ca europenii ar trebui sa discute cu Statele Unite pentru un acord de reducere a tarifelor pentru un spectru mai larg de produse, in special din industria manufacturiera.Asigurarea unui sprijin larg la nivelul UE, in special din partea Frantei, pentru un astfel de pachet mai larg de masuri s-ar putea dovedi insa dificila.Altmaier considera ca reluarea negocierilor pentru Parteneriatul transatlantic pentru Comert si Investitii (TTIP) este putin probabila.