Coronavirus: Numarul imbolnavirilor in SUA creste accelerat. Peste 2.000 de oameni au murit

Statele Unite sunt tara care a inregistrat cel mai mare numar de cazuri confirmate (121.117). Numarul mortilor (2.010) s-a dublat de miercuri, cand a depasit pragul de 1.000.Aceste cifre privind mortalitatea legata de coronavirus raman inferioare celor din Italia (peste 10.000 de decese) si din Spania (aproape 6.000) care sunt tarile care progreseaza cel mai mult in acest moment.Devenit epicentrul pandemiei in SUA, statul New York, despre care presedintele american Donald Trump a spus sambata ca intentioneaza sa il plaseze in carantina, inainte de a-si schimba parerea, este cel mai afectat, cu peste 50.000 de cazuri.Citeste si Trump nu mai inchide New York-ul, dupa ce guvernatorul statului l-a avertizat ca "ar fi o declaratie de razboi"