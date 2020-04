Covid-19: Incurajati de presedintele Trump, tot mai multi americani protesteaza fata de masurile restrictive. Extrema dreapta profita

Ziare.

In fata parlamentului din Concord, capitala micului stat New Hampshire (1.3 milioane de locuitori), un stat relativ ocolit de epidemie si unde vineri se inregistrau 1.287 de cazuri confirmate si 37 de decese, s-au strans aproximativ 400 de protestatari, pe jos sau in masini. Guvernatorul republican al statului New Hampshire Chris Sununu a impus masuri de izolare pana cel putin pe 4 mai."Cifrele mint" sau "Redeschideti N.H.", se putea citi pe mai multe pancarte ale manifestantilor care pareau sa ignore instructiunile de distantare sociala impuse de autoritati. Printre ei erau si barbati inarmati si cu cagule pe fata. Corespondentul AFP nu a zarit niciun politist."Oamenii sunt gata pregatiti sa faca ceea ce trebuie", dar "cifrele nu justifica masurile drastice de izolare pe care le avem in New Hampshire", a declarat pentru AFP Skip Murphy, in varsta de 63 de ani, care s-a prezentat drept alegator al presedintelui Donald Trump.In Annapolis, capitala statului Maryland, protestatarii au ramas in masini. AFP a observat in jur de 200 de persoane protestand in fata parlamentului local. "Saracia omoara si ea" scria pe o pancarta, in timp ce pe o alta se putea citi: "Nu ma voi supune decretelor ilegale".In Austin, capitala Texasului, s-au adunat aproximativ 250 de manifestanti, ce pareau prea putin preocupati de respectarea regulilor de distantare sociala. Sloganurile lor denuntau in special "colapsul economic" determinat de stoparea tuturor activitatilor "neesentiale".Masurile de izolare au dus la explozia somajului in toata tara, lipsind multe persoane de orice venit, aminteste AFP.Alex Jones, fondatorul site-ului de stiri Infowars, apropiat mediilor de extrema dreapta, care a initiat protestul, si-a facut aparitia, in uralele multimii, intr-o camioneta avand alura unui tanc.Daca aceste mitinguri par sa reuneasca multi sustinatori ai presedintelui Donald Trump, unii participanti au subliniat ca motivatia participarii lor a fost in primul rand de natura economica.Desi manifestantii sunt in general putini, astfel de proteste s-au inmultit in ultimele zile in SUA, tara cea mai afectata de epidemia noului coronavirus, cu peste 730.000 de cazuri de imbolnavire si 38.600 de decese.Cel mai amplu protest organizat pana in acest moment a avut loc miercuri in Lansing, capitala statului Michigan, unde aproximativ 3.000 de persoane au ignorat masurile de izolare ale guvernatoarei democrate Gretchen Whitmer.Presedintele Trump, care nu isi ascunde graba de a reporni economia tarii, lasand in acelasi timp guvernantilor fiecarui stat libertatea de a decide cand si cum sa ridice restrictiile, a cerut vineri "eliberarea" a trei state gestionate de guvernatori democrati: Michigan, Minnesota si Virginia.Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, cel mai afectat de epidemie, cu peste 236.000 de cazuri confirmate si unde masurile de izolare sunt in vigoare cel putin pana pe 15 mai in pofida scaderii numarului de decese zilnice, a recunoscut sambata ca unele state mai putin afectate ar putea adopta strategii de redresare economica mai rapid decat propriul stat."Cifrele dicteaza strategiile", a declarat guvernatorul Andrew Cuomo. El a criticat insa implicit atitudinea lui Donald Trump si a unor oficiali republicani care critica inchiderea prelungita de catre guvernatorii democrati. Izolarea este "dificila din punct de vedere emotional si dezastruoasa din punct de vedere economic", a spus el. Dar "cum poate situatia sa se agraveze si sa se agraveze rapid? Daca politizati toata aceasta emotie. Nu ne putem permite acest lucru", a subliniat guvernatorul democrat al statului New York.