Crime in masa la New Orleans: Doi atacatori au deschis focul la intamplare asupra multimii

Shooting about 3 miles from French Quarter kills three, wounds seven https://t.co/H7zkidnYK8 - The Wall Street Journal (@WSJ) July 29, 2018

10 shot, 3 have died in Saturday night shooting in New Orleans. https://t.co/DU98PtnrsK pic.twitter.com/743ENYLU7R - WWL-TV (@WWLTV) July 29, 2018

Seful politiei, Michael Harrison, a declarat in fata reporterilor ca cei doi suspecti ar fi avut o pusca si un pistol. Ei au tras la intamplare in multime si au nimerit zece persoane.Totul s-a intamplat la doar cateva strazi de celebrul cartier francez din centrul orasului, in jurul orei locale 22:30, informeaza Reuters Politia a gasit trei victime, doi barbati si o femeie, care au murit pe loc. Alte sapte persoane ranite, cinci barbati si doua femei, au fost transportate la doua spitale. Patru dintre ele au fost transportate in vehicule private iar trei cu o ambulanta.Harrison a declarat ca una dintre persoane a fost operata si se afla in stare critica; celelalte sase sunt in situatii diferite dar in niciunul din cazuri nu este viata pusa in pericol.Primarul LaToya Cantrell a afirmat intr-un comunicat: "O asemenea violenta nu isi are locul in New Orleans. Vorbesc in numele tuturor atunci cand spun ca suntem dezgustati, infuriati si ne-am saturat. Inca trei vieti pierdute. Este inacceptabil".