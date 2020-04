Cum a ajuns New York noul epicentru al pandemiei de coronavirus

Ziare.

com

Conform ultimului bilant anuntat, in New York au fost inregistrate 172.358 de cazuri de coronavirus, iar 7.844 de persoane au murit. Ca o comparatie, in Spania sunt 158.273 de cazuri, iar in Italia sunt 147.577.Cum a ajuns New York cel mai afectat loc din lume in acest moment? O analiza realizata de AFP incearca sa ofere un raspuns.In primul rand, autoritatile nu au luat in serios coronavirusul. Pe 2 martie, dupa ce al doilea caz a fost confirmat in New York, guvernatorul Andrew Cuomo spunea ca nu crede ca statul pe care il conduce va fi lovit puternic."Nici nu credem ca va fi la fel de rau ca in alte tari", spunea Cuomo, care afirma ca New York are unul dintre cele mai bune sisteme de sanatate din lume.Dupa multe ezitari, primarul orasului New York, Bill de Blasio, a anuntat abia pe 16 martie inchiderea scolilor publice, barurilor si a restaurantelor.Apoi, abia pe 22 martie, guvernatorul a decis ca toate afacerile neesentiale sa fie inchise, iar oamenii sa stea in case.In plus, in ce priveste situatia din orasul New York, a contat si faptul ca acesta are o densitate a populatiei foarte ridicata.New York are 8,6 milioane de locuitori, iar densitatea pe kilometrul patrat este de 10.000. Asadar, New York este orasul cu cea mai mare densitate din SUA.Milioane de oameni calatoresc zilnic cu metroul, iar astfel virusul s-a putut raspandi foarte usor. La toate acestea se adauga si faptul ca New York primeste anual 60 de milioane de turisti.De altfel, The Telegraph noteaza ca un studiu nou arata ca virusul s-a raspandit in New York mai degraba de la oameni care s-au intors din Europa si nu din China, asa cum credeau autoritatile. Astfel, la finalul lunii ianuarie, Donald Trump avea sa decida restrictii de zbor pentru China si abia in martie s-a luat aceasta decizie si pentru cei din Europa, insa virusul se raspandise deja masiv pana la acel moment.C.S.