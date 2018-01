Cum a cauzat SuperLuna furtuna perfecta si a dus la inundatii ce au doborat recorduri (Video)

Ziare.

com

Potrivit meteorologilor CNN , combinatia intre vanturile ce bateau spre tarm apa marii si SuperLuna au dus la inundatiile de o amploare fara precedent.Fenomenul de SuperLuna apare cand Luna este plina in aceeasi zi in care isi atinge perigeul, adica punctul in care este localizata cel mai aproape de Pamant.Iar SuperLuna din aceasta saptamana a dus la o maree mai ridicata, iar furtuna a lovit exact in acel moment.Nivelul marilor a crescut din cauza topirii ghetarilor, ceea ce a fost suficient pentru ca apa din Oceanul Atlantic sa se verse pe strazile din Noua Anglie.In plus, CNN scrie ca in acelasi timp a avut loc si ciclonul-bomba, fapt ce a dus la un eveniment rar, care are loc o data la 25 - 30 de ani, potrivit Serviciului American de Meteorologie."Nu vorbim despre cat de perfecta a fost si ziua in care a izbucnit totul (meteorologul face referire la ziua de joi, care este situata la mijlocul saptamanii - n. red.). Vorbim despre ore... Natura a fost perfecta", a spus meteorologul Judson Jones.CNN scrie ca inundatiile au fost istorice.Autoritatile au stabilit un nivel de peste 5 metri al apelor, doborand recordul anterior de 4,5 metri. Sute de case au fost distruse si zeci de mii de oameni au ramas fara curent electric din cauza furtunii.Pompierii din Boston s-au folosit de barci pentru a salva zecile de oameni care ar ramas prinsi in ape.Masinile din Noua Anglie au fost inghitite de un metru de apa si in acelasi timp erau acoperite cu un strat de gheata.32 de comunitati din Massachusetts au fost de asemenea inundate.Meteorologii avertizeaza, insa, ca va dura mai mult timp pana ce apele se vor retrage, dar chiar si asa, acestea ar putea ingheta, fapt ce ar duce la inghetarea scurgerilor.Potrivit oficialilor, unele drumuri ar putea fi inchise din cauza vremii.Citeste si Imaginile dezastrului provocat in SUA de gerul polar si furtunile de zapada. Prognozele nu sunt deloc optimiste A.D.