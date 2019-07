Cum a reusit Garda de coasta americana sa captureze un submarin care transporta peste 7 tone de cocaina (Video)

Ziare.

Operatiunea a avut loc pe 18 iunie in Oceanul Pacific. In clip, un membru al Garzii de Coasta poate fi auzit strigand catre traficantii din submarin sa se opreasca.Apoi, cei de la Garda de Coasta sar pe submarin, care inca se afla in miscare, si deschid trapa.In vasul submersibil se aflau 5 persoane, care odata capturate au fost predate catre DEA (Drug Enforcement Administration), conform CNN Garda de Coasta a reusit sa detecteze submarinul cu ajutorul unei aeronave, care a transmis informatii membrilor aflati la sol. Odata ce a avut o idee despre locul in care se afla vasul, Garda a lansat doua barci de mici dimensiuni pentru a se apropia de traficanti fara a fi detectate.Iata si momentul capturarii:La bordul submarinului se aflau 7,7 tone de cocaina, cu o valoare estimata la 232 milioane de dolari, conform NBC News