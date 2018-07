Cum a reusit un "proiectil" de lava sa raneasca zeci de oameni in Hawaii

Ziare.

"Proiectilul" din lava, de marimea unei mingi de baschet, a strapuns acoperisul ambarcatiunii, iar roci de dimensiuni mai mici au cazut pe puntea vasului, potrivit relatarilor posturilor locale de stiri, citate de Reuters si DPA.Patru dintre raniti au fost transportati la spital. Unul dintre acestia, o femeie cu varsta de aproximativ 20 de ani, a fost ranita mai grav, avand piciorul fracturat, au relatat reporterii citand oficiali de la Department of Land and Natural Resources din Hawaii.Roca topita a explodat la contactul cu apa din ocean si a aruncat bucati de lava spre ambarcatiunea operata de Lava Ocean Tours, care se afla langa tarm in acel moment.Lava Ocean Tours ofera plimbari turistilor dornici de a vedea lava incandescenta la rasarit, in timpul zilei sau la apus, potrivit site-ului companiei.Vulcanul Kilauea a inceput sa erupa la 3 mai.Ambarcatiunea, care transporta 49 de pasageri la bord, a fost lovita aproximativ la ora locala 7 am (18:00 GMT) in largul Big Island din Hawaii.Nu se cunoaste cu exactitate distanta la care se afla ambarcatiunea fata de mal, potrivit autoritatilor citate de Reuters. Vasele nu au voie sa se aventureze la mai putin de 300 de metri de zonele unde se afla lava, potrivit regulilor impuse de Garda de Coasta din Statele Unite, desi ambarcatiunile conduse de operatori cu experienta pot primi o permisiune speciala de a se apropia la 50 de metri, potrivit purtatoarei de cuvant a institutiei, Amanda Levasseur.Un alt incident, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc in luna mai, cand un barbat a fost lovit de un fragment de lava expulzata printr-o fisura vulcanica, in timp ce se afla pe balconul de la etajul al treilea al locuintei sale, situate la circa 200 de metri de raul de lava, in regiunea Pahoa.Eruptiile de la Kilauea au provocat distrugerea a peste 700 de locuinte din Big Island, iar raul de lava care se scurge in ocean dintr-o fisura a craterului vulcanului a inceput sa formeze o mica insula.