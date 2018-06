Cum arata prima pagina de azi a ziarului american unde 5 ziaristi au fost ucisi (Foto)

I can tell you this: We are putting out a damn paper tomorrow. - Chase Cook (@chaseacook) June 28, 2018

Ziare.

com

Prima pagina a editiei de vineri este dedicata in totalitate tragicului incident. Sub sigla troneaza fotografiile celor 5 ziaristi care si-au pierdut viata.De asemenea, au fost publicate si necrologurile jurnalistilor.Chase Cook, un reporter al publicatiei, a scris pe Twitter: "Pot sa va zic un singur lucru: Maine scoatem o noua editie a ziarului".Postarea sa a venit la cateva ore dupa ce atacatorul, inarmat cu o pusca si grenade fumigene, a inceput sa traga prin usa de sticla a redactiei.Vineri, pe contul de Twitter al ziarului a fost publicata o fotografie cu prima pagina a editiei de vineri, scrie BBC Iata cum arata aceasta:Amintim ca cinci oameni au murit si altii au fost raniti dupa ce un barbat a deschis focul la sediul ziarului Capital Gazette , din orasul Annapolis, statul american Maryland.Potrivit informatiilor furnizate de autoritati, numeroase focuri de arma s-au auzit, joi dupa-amiaza, la sediul publicatiei detinute de Baltimore Sun.Purtatorul de cuvant al Politiei comitatului Anne Arundel, statul Maryland, locotenentul Ryan Frashure, a precizat, intr-o declaratie de presa, ca fortele de ordine au raspuns in doar 60 de secunde dupa ce un apel la numarul de urgenta anunta focuri de arma la sediul Capital Gazette.Un barbat a fost retinut la scurt timp, fiind vorba despre un tanar de aproximativ 20 de ani, care avea asupra sa o pusca. Politia nu a dorit sa ofere informatii in legatura cu identitatea suspectului.