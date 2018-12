Cum arata un stat american dupa o furtuna de zapada soldata cu morti si autostrazi blocate (Video&Foto)

Heavy snow led to a gas station roof collapse in Morganton, North Carolina.



🎥 @ScottyPowell_WX. pic.twitter.com/RB6eOwMb3d - WeatherNation (@WeatherNation) 10 decembrie 2018

Intense storm conditions including heavy snow caused a tree to fall on an abandoned car in the middle of a street in western North Carolina. No one was injured, but drivers in the state and in Virginia have reported being trapped by snow after the storms. https://t.co/arbUiaoWDF pic.twitter.com/o3moSDdChn - ABC News (@ABC) 10 decembrie 2018

This winter storm is no joke. Please stay inside and off the roads unless it is absolutely necessary. pic.twitter.com/g1TACw1LrK - DurhamPoliceNC (@DurhamPoliceNC) 10 decembrie 2018

SPOTTED: No fewer than 6 cars on the side of the road on the ramp from 40 to the Durham Freeway. Crews working to pull the cars out of the embankments. Most appear empty, but at least one had a driver inside. BE CAREFUL. Still slippery out here @WNCN pic.twitter.com/JWGtjIse3k - Colleen Quigley (@ColleenWNCN) 10 decembrie 2018

Ziare.

com

"Bucurati-va de frumusete, dar respectati pericolul", au avertizat autoritatile, transmitand oamenilor sa nu se lase pacaliti de peisaj si sa ramana in case, conform ABC News Poleiul a creat, de asemenea, mari probleme.In jur de 300.000 de locuinte au ramas fara curent electric, cele mai multe fiind in Buncombe, Henderson si Rutherford, arata Island Packet Trei oameni au murit in urma furtunii de zapada. O persoana a facut infarct in timp ce se indrepta catre un adapost, o femeie a murit dupa ce dispozitivul cu oxigen nu a mai functionat in urma unei pene de curent, iar a treia victima a fost un barbat care se afla intr-o masina peste care a cazut un copac, informeaza Sky News In ultimele zile au fost emise mai multe avertizari legate de ninsori, dar si de inundatii pentru Georgia, Florida si Alabama.A.G.