Cum au scandat parlamentarii in Congresul SUA dupa un discurs impotriva lui Putin (Video)

.@WhipHoyer on motion to recommit to spending bill for more election security funds: "Surely we can rise above pandering to party and Putin to act on behalf of our freedom and our security."



House Democrats chant USA on House floor.



Full video: https://t.co/eEHcDya1qy pic.twitter.com/PkRzNStQkg- CSPAN (@cspan) July 19, 2018

"Sigur, putem sa ne ridicam deasupra conformismului fata de partid si de Putin, pentru a actiona in numele libertatii si al securitatii", a spus Hoyer in aplauzele democratilor, potrivit Fox News Dupa acest moment, democratii au inceput sa scandeze "SUA", in timp ce republicanii au refuzat sa participe la manifestare.Scandarile au izbucnit in timp ce in Camera Reprezentantilor era dezbatut un proiect de lege care impiedica noi finantari in securitatea electorala a statelor, pe fondul protestelor democratilor care spun ca republicanii nu iau suficiente masuri pentru a impiedica ingerintele ruse in viitoarele alegeri din SUA."Am depus un juramant de a ne apara constitutia si libertatea impotriva tuturor inamicilor externi", a mai spus Hoyer.Congresul a aprobat deja in bugetul actual suma de 380 de milioane de dolari pentru un program de subventii supravegheat de Comisia federala de asistenta electorala. Democratii vor sa continue finantarea pana in 2019, dar republicanii spun ca banii sunt inca disponibili statelor, iar noile cheltuieli nu sunt necesare.A.D.