Cutremurele ar putea continua luni in sir in Hawaii. La fel si fisurile cu lava de 1.150 grade Celsius (Foto&Video)

Update, 5-4-18, 9:30AM. HVO confirms volcanic eruption continues in Leilani Subdivision. Active volcanic vents are erupting on Makamae, Kaupili and Mohala Streets. All Leilani Estates and Lanipuna Gardens Subdivision residents are ordered to evacuate. #hawaii #volcano #eruption pic.twitter.com/yd3wfnCthY - PoinaView (@PoinaView) 4 mai 2018

Ziare.

com

Lava a ajuns in zonele rezidentiale, iar aproape 2.000 de persoane au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele, au anuntat autoritatile citate de Reuters.Dupa ce coltul sud-estic al insulei a fost zguduit, vineri, de un seism cu magnitudinea de 6,9, cel mai puternic din 1975, specialistii estimeaza ca alte eruptii si cutremure s-ar putea produce in lunile urmatoare.Serviciul american de geologie si seismologie (USGS) a anuntat, sambata, ca in zona rezidentiala Leilani Estates din Districtul Puna, la circa 19 kilometri de vulcan, au aparut fisuri prin care s-a scurs lava. Nu toate acestea sunt in continuare active, a adaugat USGS.Reprezentantii Observatorului Vulcanologic din Hawaii au declarat ca "activitatea vulcanica este in crestere si se estimeaza ca aceasta va continua". Janet Babb, purtator de cuvant al institutiei, a declarat ca eruptiile s-ar putea prelungi "timp de cateva saptamani sau luni".Babb a precizat ca activitatea vulcanului care a erupt joi prezinta similaritati cu un alt eveniment care s-a petrecut in aceeasi zona in 1955 si care a durat 88 de zile. La acea vreme in zona traiau mult mai putini oameni.Cu toate ca nu au fost inregistrate suvoaie de lava semnificative, Agentia de aparare civila din cadrul districtului a anuntat ca se asteapta la producerea unor astfel de evenimente.Departamentul de pompieri din Hawaii a raportat "conditii extrem de periculoase privind calitatea aerului din cauza nivelurilor ridicate de dioxid de sulf din zona de evacuare". Gazul poate cauza iritatii dermatologice si probleme de respiratie.Kilauea, care se numara printre cei mai activi vulcani din lume si este unul dintre cei cinci de pe insula, a erupt constant in ultimii 35 de ani. Suvoaiele de lava care se preling din acesta au acoperit 125 de kilometri patrati, conform datelor USGS.Dupa ce saptamana precedenta au fost inregistrate mai multe miscari telurice, vulcanul a erupt joi si a aruncat lava in zonele rezidentiale. Incepand de vineri, insula a fost zguduita de o serie de cutremure care au culminat cu seismul cu magnitudinea 6,9.In urma acestor evenimente nu au fost inregistrate victime, insa guvernatorul din Hawaii, David Ige, a decretat stare de urgenta pentru a putea debloca mijloace suplimentare.Tulsi Gabbard, membra a Camerei Reprezentantilor a SUA a solicitat, printr-o scrisoare adresata vineri directorului Agentiei federale pentru situatii de urgenta, William Long, sa se ia urgent masuri in ceea ce priveste "gazduirea pe termen scurt si lung, infrastructura, agricultura si efectele asupra sanatatii publice in insula Hawaii".Potrivit acesteia, peste 1.800 de locuitori din Leilani Estates si Lanipuna Gardens au primit ordine de evacuare incepand de joi cand autoritatile au raportat pentru prima data eruptia de aburi si lava din fisuri produse pe un drum.