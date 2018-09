Cynthia Nixon, din "Sex and the City", scoasa din cursa pentru postul de guvernator al New York-ului

Ziare.

Democratul Andrew Cuomo, care detine aceasta functie din ianuarie 2011, se numara printre candidatii favoriti la postul de guvernator al statului New York.Cuomo a castigat alegerile pentru nominalizare cu aproape 66% dintre voturi, fata de 34% cat a obtinut Nixon."Cursa pentru aceasta nominalizare s-a incheiat, dar lupta pentru sufletul Partidului Democrat abia a inceput", a declarat Nixon sustinatorilor ei, dupa alegeri.Actrita nu a anuntat ca ar renunta la politica, ci a vorbit despre campania ei electorala ca despre inceputul unei miscari. Astfel, aceasta a spus ca Andrew Cuomo a inceput sa aiba pareri mai progresiste in probleme privind legalizarea consumului de marijuana, sistemul de sanatate, migrantii si sistemul de transport subteran din New York tocmai in urma campaniei ei electorale.Cuomo, care doreste sa castige un al treilea mandat, va candida alaturi de republicanul Marcus Molinaro in alegerile din luna noiembrie.Militanta pentru drepturile comunitatii LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, transsexuali), Cynthia Nixon - premiata cu Emmy, in 2004, pentru rolul din serialul "Sex and the City" - este foarte implicata si in cauza scolilor publice si si-a exprimat regretul ca "jumatate dintre copiii statului New York traiesc sub limita saraciei". "Iubesc New York-ul si nu mi-as imagina sa traiesc in alta parte, dar lucrurile trebuie sa se schimbe", spunea Nixon cand si-a anuntat candidatura.Actrita in varsta de 51 de ani are trei copii si este casatorita din 2012 cu activista americana Christine Marinoni.