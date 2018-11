De trei ori norocosi: Povestea biletului de loterie care a imbogatit o familie de americani cu peste 1 milion de dolari

Ziare.

Si asta nu doar pentru ca a castigat la loterie, ci si pentru ca ... n-a pierdut biletul castigator. Tina Ehrenberg a povestit ca a gasit hartia pretioasa intr-un teanc de bilete de loterie, cumparat cu mult timp in urma. Familia Ehrenberg se pregatea sa primeasca musafiri, iar Tina a facut curatenie prin casa. Asa a descoperit teancul de bilete, printre care era si cel care a adus castigul nesperat, relateaza BBC Si asta nu e tot. Sotii Ehrenberg sunt norocosi ca au gasit biletul cu putin timp inainte sa expire termenul pana la care se puteau prezenta pentru a revendica banii. Tragerea fusese in 6 iunie, iar in doua saptamani hartia nu ar mai fi avut nicio valoare.Acum, Tina si Harold sunt mai bogati cu circa 1,3 milioane de dolari, cat le ramane dupa plata taxelor, si se gandesc sa se retraga la pensie.C.B.