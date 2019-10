Declaratii contradictorii dupa ce negocierile SUA-Coreea de Nord din Suedia au fost anulate chiar in ziua in care au inceput

Ziare.

Partea nord-coreeana a declarat ca discutiile de lucru pe tema programului nuclear al Phenianului au fost anulate in aceeasi zi in care au inceput."Negocierile nu au fost conforme asteptarilor noastre si in final au esuat", a declarat emisarul nord-coreean Kim Myong Gil, dupa intalnirea care a avut loc an Suedia, la cateva zile dupa ce Coreea de Nord a facut un nou test cu racheta, comenteaza BBC.Ar fi trebuit sa fie prima intalnire oficiala la acest nivel de la intalnirea presedintilor Ki Jong -Un si Donald Trump, in zona de frontiera dintre cele doua state coreene, din luna iunie.Departamentul de Stat american a transmis insa ca aceste comentarii nu reflecta continutul si spiritul celor 8 ore si jumatate de discutii, in care partea americana a avut o contributie creativa si a avut un dialog bun cu delegatia nord-coreeana.Conform Departamentului de Stat, delegatia SUA a trecut in revista evenimentele de la summitul din Singapore si a subliniat imporrtanta unei mai mari determinari in rezolvarea problemelor care preocupa ambele parti.La finalul convorbirilor, partea americana a acceptat invitatia autorittailor suedeze de a reveni la Stockholm in doua saptamani pentru a continua negocierile pe toate subiectele.Statele Unite si Coreea de Nord nu vor depasi mostenirea a 70 de ani de razboi si ostilitate in Peninsula Coreeana, intr-o singura sambata. Acestea sunt probleme complexe si cer un angajament puternic din partea ambelor tari. SUA isi asuma un astfel de angajament, transmite Departamentul de stat.