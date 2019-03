Democrata Elizabeth Warren spune ca daca va fi aleasa presedinta SUA va diviza Amazon, Google si Facebook

Ziare.

Warren doreste sa se impuna intre numerosii candidati democrati care vor sa il concureze pe Donald Trump in alegerile din 2020 si a afirmat intr-o postare pe blog ca in drumul lor spre pozitia de lider, marile companii au cumparat posibilii concurenti, cum ar fi achizitia Instagram de catre Facebook."Au daramat concurenta cu buldozerul, s-au folosit de informatii private pentru profit si au blocat accesul pe piata al tuturor. Si in acest proces au afectat micile afaceri si au limitat inovatia", a scris Warren.Senatoarea a aratat ca ar numi la conducerea autoritatilor de reglementare persoane care ar inversa achizitii precum preluarea WhatsApp si Instagram de catre Facebook, preluarea Whole Foods si Zappos de catre Whole Foods si achizitiile Waze, Nest si DoubleClick de catre Google.Amazon si Google nu au raspuns imediat solicitarilor de informatii, iar Facebook a refuzat sa comenteze.NetChoice, o asociatie comerciala care include Facebook si alte companii online, a apreciat ca planul lui Warren ar duce la preturi mai mari pentru americani."Senatoarea Warren greseste atunci cand afirma ca nu exista concurenta pe pietele de tehnologie. Niciodata consumatorii si muncitorii nu au avut un acces mai mare la bunuri, servicii si oportunitati online", a spus Carl Szabo, vicepresedinte si consilier general al NetChoice.Institutul pentru Companii Competitive, care promovraza libertatea pietelor, a numit planul senatoarei ca fiind "un experiment de reglementare sortit esecului".Companiile de tehnologie sunt unii dintre cei mai mari donatori politici. Google a cheltuit 21 de milioane de dolari in 2018 pentru lobby, Amazon 14,2 milioane de dolari, iar Facebook 12,62 de milioane de dolari, potrivit datelor declarate Congresului.Warren s-a remarcat politic prin atacarea bancilor mari, dupa criza financiara din 2008-2009, si continua sa critice deschis Wall Street, fiind o membra a aripii progresiste din Partidul Democrat.