Demonstratia americana de forta din Marea Neagra este o replica la miscarile Rusiei

#USSCarney🇺🇸 transited #Bosphorus🇹🇷 to join #USSRoss for routine maritime security operations IAW int'l law. C6F Commander VADM Grady assured: "Decision to have 2 ships in #BlackSea is proactive not reactive & demonstrates our commitment to regional stability" #SteadyPresence pic.twitter.com/f1q1KfObk0 - Naval Forces Europe (@USNavyEurope) February 17, 2018

Ziare.

com

Sambata, distrugatorul USS Carney a ajuns in Marea Neagra si s-a alaturat navei USS Ross pentru a "desfasura operatiuni de securitate maritima", informeaza CNN . Prezenta continua a Marinei SUA in Marea Neagra demonstreaza angajamentul nostru permanent pentru stabilitatea regionala si securitatea maritima a partenerilor nostri din Marea Neagra si apararea colectiva a aliatilor nostri din NATO", a declarat viceamiralul Christopher Grady, comandantul Flotei a VI-a.Doi oficiali americani din domeniul apararii au declarat pentru CNN ca Rusia este foarte atenta la operatiunile militare americane din Marea Neagra, dupa ce in ultimii ani Federatia Rusa a adus in Crimeea un numar extrem de mare de trupe si de echipamente militare, inclusiv submarine. "Rusia nu este deosebit de transparenta in ceea ce face. Evident, asta ne obliga sa ii monitorizam prin alte mijloace", sustine un oficial militar american.In urma cu doua zile, Ministerul rus al Apararii a anuntat ca fregata "Amiralul Essen" si doua nave de patrulare au intrat in Marea Neagra pentru o serie de exercitii militare.Eugene Rumer, directorul programului pentru Rusia si Eurasia din cadrul Institutului Carnegie pentru Pace Internationala, sustine intr-un interviu pentru Bloomberg ca Vladimir Putin se va folosi de victoria declarata din Siria pentru a transmite NATO ca Rusia nu poate fi ignorata."Putin a vrut sa demonstreze ca a obtinut rezultate semnificative si ca a bifat o victorie in Siria. (...) A reusit sa schimbe cursul razboiului civil. A salvat regimul clientelar si a reusit sa faca din Rusia o prezenta majora in aceasta parte a lumii, cum nu s-a mai intamplat de ani de zile".", spune Rumer, in contextul unei analize asupra situatiei din Ucraina. Acesta avertizeaza "ca", a mai precizat Rumer, care a fost responsabil de Rusia in cadrul Consiliului National pentru Informatii din SUA.La Conferinta de Securitate de la Munchen, Romania si-a exprimat ingrijorarile fata de situatia de securitate de la Marea Neagra care nu se imbunatateste si si-a fixat ca obiectiv impunerea temei pe agenda summit-ului NATO din iulie."Situatia de securitate de la Marea Neagra nu pare sub nicio forma a se imbunatati. S-a discutat mult despre pozitia Rusiei si despre faptul ca, dupa anexarea ilegala a Crimeii de catre Federatia Rusa, in 2014, in zona a continuat o militarizare excesiva. Si lucrul acesta ne preocupa.", a declarat Mihai Fifor pentru TVR In ultimul an, Romania si-a sporit cheltuielile militare pentru aparare. La sfarsitul lunii trecute, MApN a semnat un contract de peste 800 de milioane de euro pentru 227 de transportoare blindate Piranha si a inceput negocierile pentru achizitia de sisteme de rachete HIMARS si corvete pentru Marina.In decembrie 2017, compania Iveco Defence Vehicles a anuntat ca a semnat un contract cu Ministerul Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare care vor fi livrate in acest an. Compania italiana nu a dezvaluit valoarea contractului.In acest an, bugetul Ministerul Apararii Nationale este de 18,16 miliarde lei, mai mare cu 11,3% fata anul trecut. O treime din banii ministerului sunt destinati cheltuielilor cu dotarea cu echipamente noi.C.S.R.