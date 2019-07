Departamentul de Stat al SUA a donat jumatate de milion de dolari pentru o biserica fortificata din Romania

Foto: Foto: Facebook / Alma Vii - Centru de interpretare a culturii traditionale

Ambasadorul Hans Klemm si directorul executiv al fundatiei Mihai Eminescu Trust, Caroline Fernolend, au participat in aceasta dimineata la o ceremonie la Alma Vii dedicate donatiei, se arata intr-un comunicat remis joi"Fondurile sunt destinate sprijinirii restaurarii bisericii fortificate medievale din satul Alma Vii, judetul Sibiu, sub indrumarea fundatiei Mihai Eminescu Trust, un ONG care lucreaza de aproape 20 de ani la restaurarea cladirilor de importanta istorica si la revitalizarea satelor din regiune", mai precizeaza sursa citata.Ambasadorul Hans Klemm spune ca proiectul "nu vizeaza doar o cladire, ci este o investitie in comunitatea din Alma Vii"."Faptul ca ne aflam astazi aici demonstreaza forta si viziunea proiectului propus de Fundatia Mihai Eminescu Trust. Aceasta competitie (AFCP) are loc anual, iar anul acesta, in 2019, dintre toate propunerile venite din partea tuturor ambasadorilor si ambasadelor SUA din intreaga lume, proiectul de restaurare a bisericii de aici, din Alma Vii a obtinut cea mai mare finantare. Felicitari!Sper ca finantarea va constitui o contributie semnificativa la lucrarile necesare la biserica, insa va fi nevoie de dumneavoastra, de comunitate, pentru a asigura un succes de durata al tuturor acestor proiecte", a mai spus ambasadorul Hans Klemm.La randul sau,, a subliniat faptul ca "este zi mare"."De ce Alma Vii? Pentru noi, Fundatia Mihai Eminescu Trust, parteneriatul este cuvantul de baza, caci noi credem foarte mult in parteneriat. Aici, la Alma Vii, exista un parteneriat puternic intre comunitatea frumoasa care exista aici, primarie, scoala, Biserica Evanghelica, Ministerul Culturii si acum, un nou partener puternic, Ambasada Statelor Unite ale Americii. Si toti impreuna facem acest lucru minunat", a declarat Caroline Fernolend, de la fundatia Mihai Eminescu Trust.Se asteapta caLa eveniment au participat mai multi reprezentanti ai autoritatilor locale, inclusiv primarul comunei Mosna, Eugen Roba, primarul orasului Sighisoara, Ovidiu-Dumitru Malancravean si secretarul general al Consistoriului Superior al Bisericii Evanghelice C.A. din Romania, informeaza sursa citata.