Departamentul de Stat al SUA: Guvernul Romaniei nu respecta pe deplin standardele pentru eliminarea traficului de persoane

sa sporeasca in mod semnificativ eforturile de investigare, de urmarire penala si de condamnare a traficantilor, inclusiv a oficialilor complici, si sa dea sentinte proportionale cu gravitatea infractiunii;

sa identifice proactiv potentialele victime, in special in randul celor vulnerabili precum migrantii si solicitantii de azil, copiii din centrele de plasament guvernamentale, copiii implicati in cersit si persoanele care practica prostitutia, prin imbunatatirea instruirii ofiterilor de politie si a inspectorilor de munca privind recunoasterea indicatorilor de exploatare;

acordarea de sprijin financiar ONG-urilor pentru servicii acordate victimelor si dezvoltarea si instituirea unui mecanism formal pentru gestionarea fondurilor;

modificarea legislatiei pentru a permite autoritatilor sa sanctioneze agentiile de recrutare pentru infractiunile legate de trafic;

cresterea calitatii consilierii psihologice si a accesului la asistenta medicala pentru victime;

extinderea eforturilor de formare a functionarilor implicati in procese judiciare, in special a judecatorilor, privind sensibilitatea fata probleme legate de trafic;

finalizarea, adoptarea si punerea in aplicare a unui plan national de actiune pentru 2018-2022.

Romania este o sursa importanta de trafic de sex si de munca in intreaga Europa

Totusi, afirma sursa citata, Romania face eforturi semnificative in acest sens, si-a intensificat eforturile fata de perioada anterioara si, prin urmare, a ramas la nivelul 2."Autoritatile au demonstrat eforturi sporite prin utilizarea in crestere de catre procurori a legii impotriva traficului de persoane, inclusiv prin participarea in echipe comune de anchetatori cu mai multi omologi europeni, punerea in aplicare de noi campanii de preventie si elaborarea unui proiect de actiune pe plan national. Cu toate acestea, autoritatile nu au indeplinit standardele minime in mai multe domenii-cheie.Lipsa unei finantari guvernamentale suficiente pentru ONG-uri pentru servicii de asistenta si protectie a continuat sa fie o problema, lasand majoritatea victimelor neprotejate, expuse unor noi traume, fara servicii si vulnerabile la trafic", se mentioneaza in raportul citat.Procedurile birocratice au continuat sa impiedice accesul victimelor la ingrijire medicala. Autoritatile au investigat mai putine infractiuni de trafic, instantele au condamnat in mod semnificativ mai putini traficanti, iar oficialii au identificat mai putine victime.In raportul sau, Departamentul de Stat al SUA recomanda Romaniei:Departamentul de Stat al SUA mentioneaza in raportul sau ca autoritatile romane au deschis 675 de noi cazuri de trafic in 2017, o scadere de la 864 si 858 in 2016 si, respectiv, 2015.Departamentul de Stat al SUA remarca in raportul sau ca executivul de la Bucuresti a sporit eforturile in domeniul protectiei victimelor. Oficiali publici si ONG-uri au identificat 662 de victime in 2017, cel mai mic numar identificat in peste un deceniu si o scadere de la 757 de victime identificate in 2016 si 880 in 2015. Dintre aceste victime, 51% au fost copii, 76% erau femei, iar 69% au fost victime ale traficului de carne vie.Potrivit raportului, Guvernul roman si-a intensificat eforturile de prevenire si a elaborat un proiect de plan national de actiune pentru perioada 2018-2022, in conditiile in care ultimul plan de actiune a expirat in 2016.Raportul mai noteaza ca, potrivit datelor din ultimii cinci ani,Romania este o sursa importanta de trafic de sex si de munca in intreaga Europa, remarca sursa citata. Barbati, femei si copii din Romania sunt supusi traficului in scopul exploatarii in agricultura, constructii, hoteluri, productie si servicii casnice, precum si la cersit si furt in Romania si in alte tari europene.Copiii, in jurul varstei de 12 ani, sunt deosebit de vulnerabili la cersetorie fortata si la traficul sexual. Potrivit informatiilor, unii copii au fost supusi traficului in timp ce se aflau in grija statului, in special in orase mici.Pe de alta parte, Romania este o tara de destinatie pentru un numar limitat de victime ale traficului de cetateni straini, printre care victime ale traficului din Pakistan si Filipine. Romanii care traiesc in institutii private pentru persoanele cu handicap sunt vulnerabili la munca fortata, se mai mentioneaza in raport.