Departamentul de Stat: SUA urmaresc "indeaproape" evolutiile privind gazul romanesc din Marea Neagra

Ziare.

com

Statele Unite isi reafirma sprijinul pentru proiectele energetice care sporesc diversitatea energetica si securitatea energetica a partenerilor si aliatilor Washingtonului, se afirma intr-un comunicat dat publicitatii de Departamentul de Stat de la Washington , dupa Conferinta Mondiala a Gazelor."Gazul Romaniei din Marea Neagra reprezinta o sursa de energie promitatoare, insa neexploatata, care ar consolida pietele energetice si securitatea energetica in intreaga regiune. Urmarim indeaproape evolutiile pe masura ce Parlamentul si Guvernul Romaniei elaboreaza legislatia care va stabili un cadrul fiscal si de reglementare stabil necesar pentru companiile energetice ce vor sa investeasca in dezvoltarea acestei resurse", se arata in comunicatul Departamentului de Stat.Cu ocazia evenimentului, care s-a desfasurat saptamana aceasta la Washington, oficialii americani au reiterat opozitia puternica a SUA fata de proiectele energetice coordonate de Moscova , precum Nord Stream 2 si a doua linie a TurkStream, considerand ca aceste initiative ar accentua dependenta Europei de hidrocarburile rusesti.Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a afirmat recent ca aprovizionarea cu energie a Europei Centrale este o problema de securitate, sustinand ca este necesara mentinerea presiunilor asupra Romaniei pentru ca tara noastra sa inceapa extractia de gaze naturale din Marea Neagra.