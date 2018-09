Record la New York: Biserica da 27,5 milioane de dolari unor victime ale pedofiliei

Ziare.

Suma de 27,5 milioane de dolari - cate 6,87 milioane de dolari pentru fiecare dintre victime, violate pe cand aveau varste cuprinse intre 8 si 12 ani - constituie "despagubirea individuala cea mai mare" acordata vreodata de Biserica, a declarat pentru AFP unul dintre avocati. "Suntem fericiti sa vedem in sfarsit Biserica in fata justitiei", a adaugat el, relateaza AFP.Dioceza Brooklyn nu a reactionat imediat fata de aceste informatii. Acordul amiabil pune capat unei plangeri in civil a celor patru victime care urma sa conduca la un proces la inceputul lui 2019, a precizat avocatul.Plangerea a fost depusa in 2012, dupa ce profesorul Angelo Serrano, in prezent in varsta de 67 de ani, a fost arestat in 2009 acuzat ca a pipait un copil, a pledat vinovat in 2011 si a fost condamnat la 15 ani de inchisoare.Potrivit avocatului, dioceza a acceptat sa plateasca dupa ce a incercat mult timp sa se distanteze de Serrano, care era angajat de catre mica parohie St Lucy-St Patrick, dar nu preot.Insa marturiile arata cat de implicat era acesta in parohie - inchisa intre timp - si au fost coplesitoare, potrivit avocatilor. Avea biroul sau acolo, lua cuvantul din scaunul bisericii si ajuta in multe activitati ale parohiei, au subliniat ei.Un preot de la biserica, vizat de asemenea de plangere, a recunoscut ca l-a vazut intr-o zi pe Serrano sarutand un copil pe gura, dar nu a tras vreun semnal de alarma, a declarat alt avocat, Peter Saghir.Potrivit site-ului BishopAccountability.org, care inregistreaza procedurile judiciare cu privire la abuzuri sexuale contra Bisericii, precedentul record al unei despagubiri individuale se ridica la 3,4 milioane de dolari si a fost platit catre doua victime ale unui preot din regiunea Long Island, in apropiere de New York.Anuntarea acestui acord amiabil are loc in contextul in care mai multe state americane - ingrijorate de un raport din august care detaliaza decenii de abuzuri sexuale implicand peste 300 de preoti catolici in statul Pennsylvania - incearca sa faca lumina asupra a cea ce s-a petrecut cu eforturi ale ierarhiei catolice de a le musamaliza.Procurorul general al statului New York - in care traiesc sapte milioane de catolici - a convocat la inceputul lui septembrie cele opt dioceze din stat, in cadrul unei vaste anchete cu privire la acest subiect.