Discriminare? Un homosexual care a ucis angajatul unei gogoserii a fost executat

Charles Rhines, de 63 de ani, a fost executat prin injectie letala in penitenciarul din Sioux Falls, imediat dupa respingerea de catre Curtea Suprema a SUA a recursului declarat de urgenta de avocatii sai pentru a incerca sa obtina o reexaminare a dosarului, relateaza AFP.El a fost condamnat in 1993 la pedeapsa capitala pentru uciderea unui angajat in timpul unui jaf asupra unui magazin de gogosi din acest stat rural din centrul SUA."Este foarte trist si profund incorect ca statul Dakota de Sud l-a executat pe Charles Rhines, un barbat homosexual, fara ca niciun tribunal sa examineze probele privind prejudecatile homofobe care au atarnat asupra deciziei de a-l condamna la pedeapsa cu moartea", a reactionat avocatul sau Shawn Nolan.Potrivit lui, unul dintre membrii juriului a refuzat sa-l condamne pe Charles Rhines la inchisoare pe viata pe motiv ca asta ar insemna sa-l trimita "unde viseaza sa fie", cu "barbati in inchisoare".Un alt jurat ar fi confirmat ca au existat "multe discutii in jurul homosexualitatii sale", "mult dezgust".Puternica asociatie pentru apararea drepturilor civice ACLU i-a sustinut cauza. "Oamenii trebuie sa fie pedepsiti pentru ceea ce fac, nu pentru ceea ce sunt", a subliniat unul dintre avocatii sai, Ria Tabacco Mar.In timpul procedurii, serviciile procurorului general din Dakota de Sud au raspuns ca juratii au decis sa-i impuna pedeapsa cu moartea lui Charles Rhines dupa ce au ascultat o inregistrare a marturisirii sale si nu din cauza orientarii sale sexuale.Potrivit sursei citate, Charles Rhines "radea" in timpul marturisirii si a comparat spasmele victimei injunghiate cu cele ale unui "pui decapitat".Charles Rhines este cel de al 18-lea condamnat la moarte executat de la inceputul anului in SUA.