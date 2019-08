Distrugatorul american USS Porter, in misiune in Marea Neagra

Ziare.

com

Distrugatorul din clasa Arleigh Burke este a sasea nava militara americana care intra anul acesta in Marea Neagra. El a fost precedat de USS Carney, care a participat in iulie la exercitiul naval americano-ucrainean Sea Breeze 2019, alaturi de nave militare din 19 tari, inclusiv Romania."Operatiunile pe care le efectuam in Marea Neagra alaturi de aliatii si partenerii nostri mentin relatiile stranse necesare pentru stabilitatea regionala", a declarat viceamiralul Lisa M. Franchetti, comandantul Flotei a 6-a."Flexibilitatea inerenta a DDG (distrugatoare cu rachete ghidate - n. red.) din fortele noastre navale desfasurate avansat ne permite sa furnizam o aparare credibila si sa ne asiguram ca suntem in postura corespunzatoare pentru a sprijini operatiunile noastre globale", a adaugat ea.Porter, desfasurat avansat la baza navala Rota din Spania, efectueaza operatiuni navale in zona de operatiuni a Flotei a 6-a, in sprijinul intereselor nationale de securitate ale SUA in Europa. Marina militara americana actioneaza regulat in Marea Neagra, in conformitate cu legislatia internationala si cu Conventia de la Montreux, arata site-ul Flotei a 6-a in articolul de vineri, accesibil aici Flota a 6-a a SUA, cu comandamentul la Napoli , desfasoara toate tipurile de operatiuni navale si interarme, de multe ori in colaborare cu parteneri aliati si inter-agentii, pentru a promova interesele nationale ale SUA, precum si securitatea si stabilitatea in Europa si Africa.