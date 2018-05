Document: Mai multi militari responsabili cu rachetele nucleare ale SUA au consumat cocaina si LSD

Ce spun cei care au consumat LSD

Un pilot a relatat ca se simtea paranoic cand lua droguri, in timp ce altul se minuna in fata unor "culori vibrante". Un altul "pur si simplu iubea sa-i fie alterata mintea de la droguri".Asa se prezinta membrii serviciului insarcinat cu paza rachetelor nucleare, care sunt printre cele mai puternice din arsenalul Americii. Documentele Fortelor Aeriene obtinute de Associated Press arata ca acestia au cumparat, distribuit si chiar consumat halucinogenul LSD, dar si alte droguri ilegale. Totul s-a intamplat timp de luni de zile intr-o baza militara din statul american Wyoming."Desi suna ca ceva desprins din filme, nu e", spune capitanul Charles Grimsley, procurorul unui tribunal militar.O scapare pe social media a unuia dintre militari le-a permis investigatorilor sa descopere intreaga operatiune cu droguri, ce se desfasura in baza aeriana F.E. Warren, in perioada 2015 - 2016, insa abia acum ies la iveala detaliile.14 piloti au fost sanctionati disciplinar, dintre care 6 au fost condamnati in tribunale militare pentru consum de droguri, trafic de droguri sau chiar ambele. Totusi, niciunul dintre cei acuzati nu a consumat LSD in timpul serviciului, insa reputatia Fortelor Aeriene americane primeste o lovitura dura ca urmare a acestui scandal.Documentele obtinute de AP releva o poveste sordida a consumului de LSD, cocaina si alte droguri ilegale de catre militari care trebuiau sa respecte anumite standarde stricte.Un purtator de cuvant al Fortelor Aeriene, locotenentul Uriah L. Orland, a declarat ca drogurile au fost consumate in afara orelor de serviciu."Exista controale multiple pentru a ne asigura ca pilotii care se prezinta la serviciu nu sunt sub influenta alcoolului sau a drogurilor si sunt in masura sa execute misiunea in conditii de siguranta, in mod sigur si eficient", a spus el.Unul dintre militarii acuzati, Tommy N. Ashworth, a povestit ca a simtit paranoia. El a marturisit ca a luat LSD de 3 ori in afara serviciului.Prima oara cand a consumat, in vara lui 2015, a fost zdruncinat de senzatii: "Nu stiam daca aveam sa mor in noapta aia sau nu". Amintindu-si un alt episod, a afirmat ca s-a simtit de parca urma sa aiba un atac de cord sau un accident vascular cerebral.Un alt pilot, Kyle S. Morrison, a declarat candid ca, daca ar fi fost chemat la datorie, nu ar fi fost in stare sa duca o misiune pana la capat, mai ales daca ar fi fost o urgenta.Fortele Aeriene au transmis ca cei care consuma LSD, chiar si in cantitati mici, pot suferi "efecte profunde", precum "paranoia, frica, panica, sentimente coplesitoare, experiente spirituale nedorite si amintiri neplacute".Anchetatorii Fortelor Aeriene au constatat ca cei implicati au folosit LSD atat in baza militara, cat si in exteriorul ei, iar de cel putin 2 ori au consumat droguri la adunari in aer liber.Unii aeronauti au prizat cocaina si au luat si ecstasy, iar unii civili au consumat si ei LSD, pe langa alti membri ai Fortelor Aeriene care isi terminau misiunea.Nickolos A. Harris, cel care a condus intreaga operatiune, a marturisit ca nu a intampinat nicio problema in a obtine droguri de la surse civile. A pledat vinovat pentru acuzatiile de consum si trafic de LSD, consum de extasy, cocaina si marijuana.El a recunoscut ca a folosit LSD de cel putin 8 ori si ca pur si simplu "iubea ca mintea sa ii fie alterata de droguri". A recunoscut si ca a distribuit LSD de mai multe ori, mai multor membri ai Fortelor Aeriene, in cadrul unor petreceri din Denver, in perioada 2015 - 2016.Majoritatea aeronautilor implicati erau membri in doua unitati de securitate din baza F.E. Warren, iar impreuna erau responsabili de securitatea si apararea armelor nucleare de acolo, precum si a complexului de rachete.