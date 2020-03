Doi congresmeni americani, testati pozitiv cu COVID-19

LIVE

Ziare.

com

Reprezentantul republican Mario Diaz-Balart a anuntat pe Twitter ca a inceput sa prezinte simptome sambata, la o zi dupa ce se autoizolase la Washington, relateaza AFP."Ma simt mult mai bine", a scris Diaz-Balart intr-un mesaj difuzat pe Twitter miercuri seara. "Cu toate acestea, este important ca toata lumea sa ia in serios asta si sa urmeze recomandarile Centrelor pentru Prevenirea si Controlul Bolilor pentru a evita imbolnavirea si a reduce raspandirea acestui virus", a scris congresmanul american.In Utah, reprezentantul democrat Ben McAdams este al doilea congresman care a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus.Dupa ce am avut un frison sambata seara, cand m-am intors de la Washington, "simptomele mele s-au agravat, am avut febra, tuse uscata, respiratie dificila si ma aflu in carantina" la domiciliu, a afirmat McAdams. El a adaugat ca a facut un test marti si ca a primit un diagnostic pozitiv miercuri.Cativa membri ai Congresului se afla deja in carantina dupa ce au intrat in contact cu un barbat care a participat la o conferinta a conservatorilor, in apropiere de Washington, inainte ca acesta sa fie testat pozitiv pentru COVID-19.In Statele Unite au fost inregistrate peste 7.700 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si 118 decese, potrivit Universitatii John Hopkins.