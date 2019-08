Dorian a devenit uragan de categorie 4. Vantul atinge aproape 215 km/h

Ziare.

Uraganul se afla deasurpa Atlanticului, la circa 925 km la est de orasul West Palm Beach, din Florida si la 645 km la est de Bahamas, conform NHC.Dorian ar urma sa ajunga in Bahamas duminica."Cei care nu vor sa fie evacuati se pun intr-un mare pericol. Va implor, nu fiti fara minte si nu va puneti in fata uraganului", a transmis, vineri, premierul din Bahamas, Hubert Minnis.Format de apele calde de la sfarsitul venii, Dorian, va fi de categorie 4, a doua cea mai puternica, potrivit scalei Saffir-Simpson de masurare a intensitatii uraganelor.Dorian va ajunge probabil pe coasta estica a Floridei luni, inainte de a ajunge in centru marti, dar vanturi cu forta unei furtuni tropicale ar putea incepe in regiuni ale Floridei cel mai devreme sambata seara. Furtuna ar putea afecta centre intens populate, precum si destinatii turistice majore din Florida.