Doua persoane au fost impuscate in parcarea unei scoli din SUA

Ziare.

com

In incident nu au fost raniti elevi sau membri ai personalului de la scoala elementara Sarah J. Anderson, conform declaratiilor biroului serifului din comitetul Clark si ale autoritatilor scolare din Vancouver, informeaza Reuters.Impuscaturile au avut loc in jurul orei locale 3:15. PST. Un barbat s-a indreptat spre o masina parcata si a tras prin fereastra, a declarat reporterilor sergentul Brent Waddell.Politia a primit o descriere a suspectului si a vehiculului sau si a inceput urmarirea. Ulterior, suspectul s-a oprit si a iesit din masina."Cand a fost somat de politisti, a dus pistolul la cap si s-a impuscat". Waddell a refuzat sa faca comentarii despre starea victimelor sau a suspectului, spunand doar ca toti trei au fost dusi la spital.Exista un ordin de restrictie intre suspect si una dintre victime, iar suspectul a fost eliberat din puscarie cu cateva zile in urma, a spus Waddell.Doi copii se aflau in masina alaturi de cele doua victime in momentul incidentului, dar nu au fost raniti.