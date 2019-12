Doua persoane au murit si sapte au fost ranite intr-un atac armat, in timp ce filmau un videoclip

Ziare.

Potrivit serifului Ed Gonzalez, unul dintre raniti este in stare critica.Autoritatile au fost alertate in legatura cu impuscaturi in zona la ora locala 21.30. Atacul a avut loc intr-o zona rezidentiala, unde un grup de barbati filma un videoclip in parcarea unei cladiri de birouri inconjurata de locuinte."Erau si alte masini acolo si credem ca se filma un videoclip muzical cand, brusc, practic au fost luati prin surprindere, credem de indivizi in masini si/sau pietoni care a tras focuri de arma catre zona parcarii", a spus Gonzalez.Autoritatile nu stiu cate persoane au deschis focul asupra barbatilor.Ed Gonzalez a precizat ca victimele atacului sunt hispanici tineri, de aproximativ 20 de ani.