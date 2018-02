Doua trenuri s-au ciocnit in SUA: 2 morti si peste 50 de raniti

#BREAKING: Train collision and derailment near Charleston Highway and Pine Ridge Rd. More details to come. pic.twitter.com/SchyVAeWqi - Lexington Sheriff (@LCSD_News) February 4, 2018

Trenul circula intre New York si Miami, informeaza BBC In trenul de calatori, apartinand companiei Amtrak, se aflau 147 de persoane insa in cel de marfa nu se stie cati oameni erau.Mai multe ambulante s-au deplasat la fata locului.Acesta este al doilea accident grav in care este implicat un tren al companiei Amtrak, in mai putin de o saptamana. Miercuri, un tren in care erau membri ai Congresului SUA, inclusiv Paul Ryan, presedintele Camerei Reprezentantilor, a lovit un camion . O persoana care se afla in camion a murit.I.O.