Drapelele americane vor fi coborate in berna pentru 30 de zile la Casa Alba si la ambasadele SUA

Ziare.

com

Trump a dispus, de asemenea, ca steagurile Statelor Unite sa fie coborate in berna si pe cladirile publice, posturile militare si navele maritime in Statele Unite si pe teritoriile Statelor Unite, "in onoarea si ca omagiu adus memoriei presedintelui George H.W. Bush, si ca o expresie a tristetii publice"."Presedintele Bush a condus o mare viata americana, una care a combinat si a personificat doua dintre cele mai mari virtuti ale Natiunii noastre: un spirit antreprenorial si un angajament fata de serviciul public", a spus Trump."Tarii noastre ii va fi foarte dor de exemplul sau inspirator", a adaugat el.Casa Alba a anuntat ca Trump a decretat o zi de doliu national miercuri 5 decembrie si ca va asista la funeraliile celui de-al 41-lea presedinte al Statelor Unite, a caror data nu a fost anuntata. George H.W. Bush a decedat vineri la locuinta lui din Texas. Avea 94 de ani.