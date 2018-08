Editorial The New York Times: Procurorii au nevoie de un organism de supraveghere

Ziare.

com

"Problema este evidenta: procurorilor nu le place sa recunoasca, dar cu toate ca majoritatea sunt onesti si respecta legea, abaterile in randul procurorilor raman frecvente", se afirma intr-un editorial publicat in editia de miercuri a cotidianului The New York Times.O analiza referitoare la 250 de condamnari anulate in New York in ultimele trei decenii a relevat ca intr-o treime din cazuri procurorii au savarsit abuzuri, inclusiv prin alterarea unor dovezi cheie, ascunderea de dovezi sau constrangerea martorilor sa depuna marturie mincinoasa.Nu exista un sistem fiabil pentru a trage la raspundere procurorii pentru abaterile lor, si cu siguranta nu le poate fi incredintata lor sarcina de a se supraveghea singuri, comenteaza jurnalistii americani."Vestea buna este ca exista o solutie. Legiuitorii din New York au adoptat in mod covarsitor, in iunie, un proiect de lege pentru infiintarea unei comisii independente, responsabila public, care sa investigheze abaterile savarsite de procurori", se mai afirma in editorial.Comisia va avea puterea de a investiga plangerile impotriva procurorilor si sa-i oblige pe procurori sa depuna marturie si sa predea documente. Nu va avea atributii privind pedepsirea in mod direct a procurorilor, insa va putea emite avertizari si sa recomande sanctiuni, inclusiv privind demiterea acestora, in cazuri extreme. Comisia va include 11 membri - doi numiti de guvernator, trei de judecatorul sef al statului, iar ceilalti de catre liderii celor doua partide din Legislatura statului New York.Scopul acestei comisii, modelata dupa comisia de conduita juridica din New York, nu are simplul scop de a pedepsi procurorii lipsiti de onestitate, "ci de a schimba mentalitatea castiga cu orice pret care infecteaza prea multe birouri de procurori", subliniaza editorialistii NYT.Proiectul legislativ, care beneficiaza de un sprijin larg din partea legiuitorilor din statul New York, ar putea servi drept model pentru alte state care cauta metode mai eficiente de a combate abuzurile.Singurii oponenti ai proiectului de lege sunt chiar cei care vor fi chiar vizati de activitatea comisiei, adica procurorii. Acestia sustin ca deja sunt obligati sa se conformeze unui cod etic stringent si ca sunt numeroase modalitati de a trage la raspundere procurorii, inclusiv comisii de reclamatii, procese sau alegeri. Insa niciun element nu s-a dovedit suficient pentru a preveni abaterile ori pentru a pedepsi procurorii care comit in mod repetat abuzuri.