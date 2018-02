Elevul care si-a ucis 17 colegi la un liceu din Florida a fost inculpat pentru crima cu premeditare

Ziare.

com

Dat afara de la liceul Marjory Stoneman Douglas din Parkland, sud-estul Statelor Unite, din motive disciplinare, Nikolas Cruz, in varsta de 19 ani, a intrat miercuri seara in institutia scolara inarmat cu o pusca semiautomata AR-15 si mai multe cartuse, omorand 17 elevi si profesori si ranind alti 15.Politia locala l-a arestat mai tarziu in localitatea invecinata Coral Springs.Cruz era cunoscut in liceu ca fiind un elev cu probleme, potrivit mai multor marturii adunate de media locale."A avut probleme cand a amenintat elevi anul trecut si cred ca i s-a spus sa paraseasca acest campus", a declarat pentru cotidianul Miami Herald Jim Gard, un profesor de matematica al carui elev a fost.Potrivit profesorului, conducerea liceului a avertizat ca elevul sa nu fie acceptat in campus daca poarta vreun rucsac, tocmai din cauza acestor amenintari.Atacul armat de la liceul Marjory Stoneman Douglas este cel mai mare masacru petrecut intr-o scoala din SUA dupa cel de la Sandy Hook, din decembrie 2012, soldat cu moartea a 20 de copii de 6-7 ani si a sase adulti.