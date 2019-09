Europenii nu mai considera SUA garant al securitatii UE. Care sunt opiniile in Romania

Ce ati alege intre SUA si Rusia? Dar intre SUA si China?

Potrivit studiului, realizat in septembrie pe baza unui sondaj efectuat de YouGov la cererea Institutului Consiliul European pentru Relatii Externe (European Council on Foreign Relations, ECFR), pe un esantion reprezentativ de peste 60.000 de persoane din tari europene,pentru apararea intereselor in fata altor puteri mondiale, desi in unele tari UE cei mai multi alegatori nu au incredere nici in UE, nici in SUA.La intrebarea "In care putere aveti mai multa incredere: SUA ori Uniunea Europeana?", 48% dintre slovaci prefera UE (3% au incredere in SUA), la fel 52% dintre germani (4% pro-SUA), 39% dintre unguri (14% pro-SUA), 60% dintre austrieci (3% pro-SUA) si 51% dintre olandezi (7% au incredere in SUA).In, 41% dintre respondenti au incredere mai mare in UE (16% au incredere in SUA, iar 32% nu au incredere in niciuna).In Spania, 56% dintre cetateni au incredere in UE (9% in SUA), la fel in Suedia (56% au incredere in UE, 6% in SUA), precum si in Polonia (41% au incredere in UE, 19% in SUA) si in Danemarca (60% au incredere in UE, iar 6% in SUA).Conform sondajului, 58% dintre greci au raspuns ca nu au incredere nici in UE, nici in SUA, la fel 54% dintre cehi, 41% dintre francezi si 37% dintre italieni."In primul rand, alegatorii cred ca, daca UE trebuie sa navigheze in apele turbulente ale competitiei geostrategice, va trebui sa actioneze independent. Blocul comunitar nu trebuie sa se mai bazeze pe un singur stat membru ori sa ramana la mila unei puteri straine. (...) La trei ani de la inceperea mandatului presedintelui SUA, Donald Trump, alegatorii europeni par pregatiti sa infrunte realitatea dura a politicii mondiale.Studiul ECFR arata ca europenii nu mai considera ca Statele Unite pot fi garant al securitatii Europei (acest lucru, in pofida faptului ca in cele mai multe state membre minoritati cred ca tara lor are o relatie speciala cu SUA). La nivel general, europenii au mai multa incredere in UE decat in guvernele nationale pentru apararea intereselor in fata altor puteri globale - desi, in numeroase state membre, multi alegatori nu au incredere nici in SUA, nici in UE", constata ECFR.La intrebarea "Ce parte ar trebui sa aleaga tara dvs. in cazul unui conflict dintre SUA si Rusia?", cei mai multi europeni au preferat neutralitatea.In Polonia, 45% dintre persoane au raspuns "nicio parte" (33% ar sustine SUA, iar 6%, Rusia), la fel in Danemarca (53% nu sustin nicio parte), in Cehia (59%), Olanda (64%), Franta (63%) si Spania (62%).In, 65% dintre persoanele intervievate au raspuns ca nu tin cu nicio parte (17% ar sustine SUA, iar 5%, Rusia), la fel in Suedia (68%), in Italia (65%), Ungaria (71%), Germania (70%), Slovacia (65%), Grecia (81%) si Austria (81%).La intrebarea "Ce parte ar trebui sa aleaga tara dvs. in cazul unui conflict dintre SUA si China?", raspunsurile au fost similare in favoarea neutralitatii.In Polonia, 54% dintre persoane au raspuns "nicio parte", la fel in Danemarca (59%), in Italia (63%), in Cehia (65%), in Franta (64%) si in Spania 63%).In, 64% dintre persoanele intervievate au raspuns ca nu tin cu nicio parte (17% ar sustine SUA, iar 5%, China), la fel in Suedia (70%), in Olanda (67%), Ungaria (73%), Germania (73%), Slovacia (73%), Grecia (82%) si Austria (83%)."Alegatorii europeni par sa vrea ca Uniunea Europeana sa devina un actor international puternic, independent, utilizand o strategie fara o atitudine de confruntare.In conflicte dintre SUA si Rusia ori China, au preferinta clara ca UE sa ramana neutra, optand pentru o cale de mijloc intre marile puteri aflate in competitie", subliniaza specialistii ECFR."Alegatorii europeni cred ca exista argumente din ce in ce mai puternice pentru o politica externa a UE mai coerenta si mai eficienta intr-o lume periculoasa si competitiva. Vor sa vada ca Uniunea Europeana se maturizeaza ca actor geopolitic si isi stabileste propriul parcurs.Cei mai multi cetateni cred ca traiesc intr-o Uniune Europeana in care nu se mai pot baza pe SUA ca garant al securitatii si ca procesul extinderii ar trebui oprit", concluzioneaza autorii studiului intitulat "Dati-le oamenilor ce vor: Solicitare populara pentru o politica externa europeana puternica", realizat de Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR).