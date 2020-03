Expert american: Numarul deceselor de COVID-19 ar putea creste la 200.000

LIVE

Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului National de Alergii si Boli Infectioase, a estimat intr-un interviu acordat CNN ca pandemia ar putea provoca intre 100.000 si 200.000 de decese in Statele Unite.Incepand din 2010, gripa a ucis intre 12.000 si 61.000 de americani pe an, conform Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor din SUA. Pandemia de gripa din 1918-1937 a ucis 675.000 de oameni in Statele Unite.Numarul de decese provocate de coronavirus in SUA a ajuns duminica la 2.300, dupa ce sambata decesele s-au dublat fata de nivelul consemnat cu doua zile inainte. Statele Unite au inregistrat pana acum peste 130.000 de cazuri de COVID-19, boala provocata de virus, numarul fiind cel mai mare din lume.Statul New York a raportat, duminica, un total de aproape 60.000 de cazuri si 965 de decese, numarul deceselor crescand cu 237 in ultimele 24 de ore, o persoana murind la fiecare sase minute. Numarul pacientilor spitalizati incetineste, dublandu-se la fiecare sase zile in loc de fiecare patru, a spus guvernatorul Andrew Cuomo.Florida a raportat inca 200 de cazuri, dar niciun deces nou, fata de cele 56 existente.Guvernatorul statului Michigan, Gretchen Whitmer, unde are loc una dintre cele mai rapide cresteri a numarului de infectii cu coronavirus, in special in comitatul care include Detroit, a spus ca epidemia este "ca o lovitura in plex".Primarul New York-ului, Bill de Blasio, a declarat la CNN ca orasul va avea nevoie de cateva sute de ventilatoare in cateva zile si de mult mai multe masti, halate si alte consumabile, pana pe 5 aprilie.New Orleans va ramane fara ventilatoare in jurul datei de 4 aprilie, iar oficialii din Louisiana inca nu stiu daca vor primi ventilatoare din stocul national, a spus guvernatorul.Louisiana a incercat sa comande 12.000 de ventilatoare de la furnizori comerciali si a primit 192, a declarat guvernatorul John Bel Edwards pentru CBC.