Explozie a cazurilor de Covid-19 in SUA: Mai mult de 100.000 de persoane infectate

SUA au depasit joi Italia si China si au devenit tara cu cele mai multe cazuri declarate de infectie cu noul coronavirus. Vineri, erau deja aproape 15.000 de cazuri in plus fata de Italia si 20.000 in plus fata de China.Numarul deceselor a ramas mai putin important in SUA decat in cele doua tari, cu un total de 1.544.Rata mortalitatii din cauza maladiei in Statele Unite, bazata pe numarul de cazuri recenzate, este de 1,5%. In Italia este de 10,5%."Am realizat mai multe teste decat oricare alta tara din lume si capacitatea noastra continua sa creasca", a afirmat presedintele american Donald Trump, vineri, in timpul unei conferinte de presa la Casa Alba.Epicentrul epidemiei in SUA este la New York, stat care a inregistrat mai mult de 500 de decese si aproape jumatate din totalitatea cazurilor americane, iar spitalele sunt coplesite."Suntem martorii unui numar tot mai mare de cazuri, de spitalizari, de internari in unitatile de ingrijire, de pacienti care necesita ventilatoare", a declarat pentru AFP Thomas Tsai, profesor de sanatate publica la Harvard. "Si, din nefericire, rata mortalitatii va urma aceasta tendinta. Doar ca asta va dura mai multe zile si saptamani".