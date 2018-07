Explozie in apropierea ambasadei SUA de la Beijing (Video)

Ziare.

Politia chineza a retinut joi o femeie care ar fi incercat sa-si dea foc in fata ambasadei SUA la Beijing, transmit dpa si Reuters, care citeaza cotidianul Global Times.Un martor a relatat ca a vazut mai multi politisti examinand un vehicul in fata ambasadei, iar internautii au publicat in mediul online imagini cu fumul rezultat in urma unei aparente explozii.Potrivit unui alt martor, in fata ambasadei au sosit sapte sau opt masini de politie, iar drumul catre complexul de cladiri a fost inchis.