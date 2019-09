Extraterestri si baze secrete in desertul Nevada? Cum a esuat "asaltul" asupra Zonei 51 (Video)

Ziare.

com

Totul a inceput printr-un mesaj pe Facebook care organiza un eveniment intitulat "Sa luam cu asalt Zona 51, ei nu pot sa ne opreasca pe toti".Ideea era de a invada la 20 septembrie la 03:00 dimineata aceasta faimoasa "Zona 51", o baza a aviatiei militare americane atat de secreta incat existenta ei nu a fost recunoscuta de CIA decat in 2013.Transmis de media si luat in deradere de umoristi, evenimentul a facut valva, incitand chiar armata americana sa adreseze un avertisment sever curajosilor care ar fi avut intr-adevar ideea de a incerca sa invadeze baza.In total, 2 milioane de persoane se inscrisesera cand Facebook a suprimat la inceputul lunii august evenimentul, care nu respecta criteriile sale de publicare.Matthew Roberts, initiatorul acestui eveniment, a recunoscut de atunci ca nu a fost decat o simpla gluma care i-a trecut prin cap "cand se plictisea la ora 02:00 dimineata". Tanarul afirma ca a fost inspirat de un alt mesaj pe Facebook care invita la survolarea a 10.000 de lacuri in Minnesota si i-a venit ideea "Zonei 51".Potrivit presei locale, doar 100 de persoane, adesea deghizate sau purtand totusi o boneta din hartie de aluminiu pentru a se proteja de radiatii, au raspuns in final apelului in noaptea de joi spre vineri pentru o reuniune mai degraba festiva, care s-a soldat cu o singura arestare.Nefericitul contestatar este un barbat care urinase la intrarea in baza, a carei cale de acces fusese inchisa la circa 1,5 km in amonte de autoritati.Potrivit serifului locale, "festivalurile" organizate in doua localitati vecine nu au atras decat 1.500 de persoane, mult mai putin decat se asteptau organizatorii.