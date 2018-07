Facebook a identificat o noua campanie coordonata de influentare la nivel politic in SUA

Ziare.

com

Compania Facebook a comunicat marti ca a eliminat o retea de conturi si pagini online implicate in "comportamente coordonate neautentice".Dincolo de anuntul public, o sursa politica din Congresul SUA a comunicat ca reprezentantii Facebook au transmis ca un grup rus se afla in spatele a peste 30 de pagini online care promoveaza pozitii politice in Statele Unite.La nivel public, Facebook a precizat ca nu cunoaste sigur cine se afla in spatele retelei cibernetice, admitand ca au fost gasite "dovezi privind legaturi intre aceste conturi online" si unele folosite de hackeri rusi in campania electorala din anul 2016.Nathaniel Gleicher, seful Departamentului Facebook pentru securitate cibernetica, a declarat ca are loc o investigatie pentru depistarea administratorilor paginilor suspecte."Unele activitati sunt asemanatoare cu cele observate la Agentia de Cercetare in domeniul Internetului inainte si dupa alegerile din 2016", a explicat el, referindu-se la o entitate cibernetica afiliata Kremlinului si vizata de procurorul special american Robert Mueller in ancheta privind ingerintele ruse asupra scrutinului prezidential din SUA.Serviciile secrete americane au avertizat ca Rusia intentioneaza sa influenteze si scrutinul parlamentar partial programat in noiembrie 2018.O firma specializata in analizarea datelor online implicata in campania presedintelui SUA Donald Trump si in cea pro-Brexit a exploatat in scop electoral datele de pe Facebook a zeci de milioane de cetateni americani in ceea un membru al echipei lui Steve Bannon a numit drept "razboi psihologic".Un activist pentru transparenta, Christopher Wylie, a dezvaluit pentru publicatiile The New York Times si Observer ca firma Cambridge Analytica, detinuta de miliardarul specializat in tranzactii speculative Robert Mercer si condusa la acea vreme de Steve Bannon, a participat la campania electorala a lui Donald Trump folosind fraudulos profilurile Facebook a milioane de alegatori americani pentru a construi un puternic program software in scopul anticiparii si influentarii preferintelor electorale.Aceeasi companie de analize a fost implicata in campania pentru iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit) . Steve Bannon a devenit in august 2017 director al echipei de campanie a lui Donald Trump. Datele a 87 de milioane de utilizatori Facebook, majoritatea din Statele Unite, probabil au fost accesate ilegal de compania de consultanta britanica Cambridge Analytica, a anuntat firma de socializare online.Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat campania de influentare a rezultatului scrutinului prezidential din SUA in scopul facilitarii victoriei lui Donald Trump si in ambitia de a submina sistemul liberal-democratic occidental, au concluzionat serviciile secrete americane. Biroul Federal pentru Investigatii (FBI), Senatul SUA si Camera Reprezentantilor ancheteaza cazul ingerintelor Rusiei in campania electorala si presupuse contacte intre apropiati ai presedintelui Donald Trump si oficiali rusi, iar procurorul special Robert Mueller coordoneaza investigatiile.Cel putin trei membri ai fostei echipe de campanie electorala a presedintelui Donald Trump - Paul Manafort, Rick Gates, George Papadopolous - sunt inculpati in investigatia din SUA privind ingerintele Rusiei.Partidul Democrat din Statele Unite a intentat un proces impotriva Rusiei, echipei de campanie electorala a presedintelui Donald Trump si site-ului WikiLeaks, denuntand o presupusa conspiratie pentru perturbarea scrutinului prezidential desfasurat in SUA in 2016.Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a dispus, recent, incheierea anchetei privind ingerintele Rusiei, stabilind ca nu au existat actiuni coordonate ale echipei de campanie a presedintelui Donald Trump cu Moscova.