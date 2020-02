FBI: China este cea mai mare amenintare la adresa Statelor Unite

Ziare.

Wray a declarat la o conferinta ca biroul are in prezent in desfasurare aproximativ 1.000 de investigatii referitoare la furtul chinez de tehnologie, la nivelul celor 56 de birouri regionale, relateaza Reuters.Directorul pentru contraspionaj al FBI, John Brown, a spus ca biroul a arestat anul trecut 24 de persoane in cazuri legate de China, iar in 2020 a arestat deja 19.Brown a spus, la conferinta care a avut loc la Centrul pentru Studii Internationale si Strategice (Center for Strategic and International Studies - CSIS) din Washington, ca in opinia FBI "nicio tara nu implica un pericol mai mare decat China comunista".Wray a spus ca reactia la acest pericol trebuie sa aiba loc prin actiuni la nivelul intregului guvern american."In momentul in care va vorbesc, FBI are circa 1.000 de investigatii care implica tentative de furt de tehnologie americana din partea Chinei, desfasurate de toate cele 56 de birouri din teren si care au avut loc in fiecare sector industrial", a spus acesta.Wray a adaugat ca China exploateaza in mod agresiv deschiderea academica a Statelor Unite pentru a fura tehnologie, folosindu-se de "reprezentanti din campusuri" si infiintand "institute in campusurile noastre".William Evanina, director al Centrului National pentru Securitate si Contraspionaj, a declarat la conferinta ca China da o prioritate speciala furtului de tehnologie americana pentru vehicule electrice si avioane. Evanina a estimat ca furtul de secrete comerciale americane de catre China costa Statele Unite undeva intre 300 de miliarde de dolari si 600 de miliarde de dolari.