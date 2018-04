FBI da recompensa un milion de dolari pentru informatii despre un jurnalist american disparut in Siria

Ziare.

Informatiile trebuie sa duca direct la localizarea, recuperarea si repatrierea in viata a lui Tice.Jurnalistul independent colabora cu McClatchy News, Washington Post, CBS, France Presse, BBC si Associated Press.El a fost rapit in apropiere de Damasc, la putin timp dupa ce implinise 31 de ani si in prezent este singurul reprezentant al presei americane dat disparut in Siria.