Fed a decis reducerea dobanzii de referinta in Statele Unite, pentru prima data in ultimul deceniu

Rezerva Federala, sistemul bancar central din SUA, a dispus reducerea dobanzii de referinta cu 0,25%, de la intervalul 2,25-2,5% la nivelul 2,0-2,25%, informeaza agentiile de presa Bloomberg si Associated Press.Este prima data incepand de la criza financiara din 2008 cand Fed a dispus diminuarea ratei dobanzii de referinta, utilizata pentru acordarea creditelor destinate companiilor si persoanelor fizice.In plus, Fed a reiterat angajamentul de a "actiona adecvat pentru sustinerea expansiunii economiei", un semnal adresat pietelor financiare in sensul unor noi reduceri ale ratei dobanzii.Rezerva Federala semnalase in iunie posibilitatea reducerii nivelului dobanzii de referinta in cursul acestui an, pe fondul presiunilor presedintelui Donald Trump. Liderul de la Casa Alba i-a cerut in mod repetat presedintelui Fed, Jerome Powell, reducerea costurilor de imprumut, pentru stimularea economiei SUA. Pe fondul speculatiilor ca Donald Trump l-ar putea inlocui pe Jerome Powell, Fed a sugerat in iunie ca rata dobanzii de referinta ar putea scadea cu 0,5% anul acesta."Rezerva Federala a redus miercuri rata dobanzii pentru prima data intr-un deceniu, pentru a incerca sa contracareze riscuri de genul incertitudinilor cauzate de conflictele comerciale lansate de presedintele Donald Trump, inflatiei foarte mici si perspectivelor sumbre ale economiei mondiale", comenteaza agentia Associated Press.