Femeie salvata dupa ce si-a petrecut weekendul blocata intr-un lift

Proprietarii locuintei situate in Manhattan, care au fost plecati de acasa in weekend, au descoperit-o pe femeia ramasa blocata in ascensor dupa ce au revenit luni la imobil, potrivit New York Times.Cladirea este detinuta de Warren Stephens, patronul companiei financiare Stephens Inc, cu sediul in Little Rock, Arkansas, care, potrivit Forbes, este estimata la 2,6 miliarde de dolari.Pompierii, care au salvat-o pe femeia prinsa intre cel de-al doilea si al treilea etaj, au aflat de la oamenii aflati la fata locului, ca ramasese blocata de vineri, a precizat telefonic Chris Berke, purtator de cuvant al departamentului de pompieri din New York. Autoritatile nu au dezvaluit numele femeii.Frank Thomas, vicepresedintele Stephens Inc, a precizat intr-un comunicat ca incidentul este anchetat si ca "vor fi luate masuri adecvate pentru a ne asigura ca ceva asemanator nu se va mai intampla"."Angajata a fost considerata ca facand parte din familia Stephens timp de 18 ani", a spus Thomas fara sa dezvaluie identitatea femeii.Starea de sanatate a angajatei este buna, au precizat cadrele medicale care au transportat-o la spital, a spus Berke.Un inspector din cadrul Departamentului de Constructii din New York s-a deplasat luni la imobil dupa ce a aflat ca o persoana a ramas blocata in lift, dar nu li s-a permis accesul in cladire, a precizat intr-un e-mail Abigail Kunitz, purtator de cuvant al agentiei guvernamentale.Departamentul de Constructii i-a dat un avertisment proprietarului, deoarece nu a permis accesul inspectorilor, a mai precizat Kunitz.