Fenomen neobisnuit in SUA: Statul Montana, lovit de o furtuna de zapada. Este stare de urgenta (Foto&Video)

"Dupa ce o furtuna de zapada a lovit statul nostru in mod suprinzator in luna septembrie, autoritatile centrale si locale lucreaza strans pentru a proteja sanatatea si siguranta locuitorilor din Montana", a declarat guvernatorul Steve Bullock intr-un comunicat in care anunta deblocarea resurselor de urgenta, relateaza luni dpa.Anumite zone au fost acoperite cu aproape un metru de zapada, in timp ce vanturile puternice au doborat copaci si linii de electricitate, se arata in comunicat. Drumurile au fost inchise in unele zone.Furtuna ar putea provoca si inundatii in statul Montana, potrivit autoritatilor.Un avertisment de furtuna de zapada emis de Serviciul National de Meteorologie din SUA era valabil pana luni dimineata la ora 06:00 (12:00 GMT) pentru comitatele Hill, Fergus, Blaine si Chouteau, in apropiere de granita cu Canada.